Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zijn geluk niet op na de polepositie van zijn coureur George Russell. De Brit was in Canada de concurrentie te snel af, dankzij een echte, in de woorden van zijn teambaas, ‘megaronde’. Russell start de race op de eerste startrij naast Max Verstappen, en ook de Oostenrijker kijkt alvast uit naar het gevecht tussen de twee.

Hoewel de snelle ronde van George Russell onverwacht kwam, was het goede tempo van de W16 op de zaterdag in Canada minder verrassend. De bolide was op de vrijdag al sterk, en Russell kon tijdens de tweede vrije training al de snelste tijd rijden. De Mercedes gedijt goed bij koudere omstandigheden, maar het kwam voor Toto Wolff als een aangename verrassing dat de bolide ook tijdens de warmere kwalificatie goed uit de verf kwam.

LEES OOK: Russell kijkt uit naar gevecht met Verstappen: ‘Kan me nog wat strafpunten permitteren’

“Het was goed, het was ook bemoedigend omdat het circuit heet was”, vertelt de teambaas na de kwalificatie aan Formula1.com. “We waren zo competitief in de vrije trainingen dat we aan het begin van de kwalificatie bijna verrast waren dat het niet al te makkelijk was. Maar aan het eind gingen de tijden steeds sneller. Het was echt een megaronde van George.” Wolff was vooral onder de indruk dat Russell de snelle ronde kon rijden, ondanks de toenemende druk vanuit Max Verstappen, de McLarens en de Ferrari’s.

Gevecht Verstappen en Russell

Uiteindelijk mag Russell de race vanaf de eerste startrij starten, naast diezelfde Verstappen. “Iedereen kijkt uit (naar het gevecht tussen Russell en Verstappen, red.). Ze zullen geen duimbreed toe willen geven. Het zal spannend worden tussen hen!” De twee coureurs kwamen elkaar in Spanje ook al op de baan tegen in de slotfase. Het gevecht tussen de twee om plek vier en de daarop volgende aanvaring eindigde in een gridstaf van tien plaatsen en twee strafpunten voor de Nederlander.

LEES OOK: Verstappen klaar met vragen over dreigende schorsing: ‘Tijdverspilling en kinderachtig’

Verstappen staat daardoor op een totaal van elf strafpunten, één punt verwijderd van een schorsing. Russell denkt echter niet dat de Nederlander daardoor anders zal gaan racen. “Ik denk sowieso niet dat een coureur expres tegen iemand aanbotst en zo strafpunten wil pakken”, vertelt de Brit in de persconferentie. “Max is een van de beste coureurs, en er is geen enkele reden voor hem om anders te gaan rijden. Hij zal me echt niet meer ruimte geven. We willen allemaal winnen, en je gaat daarom niet iets doen dat je race in gevaar kan brengen.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.