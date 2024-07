Toto Wolff heeft gereageerd op de diskwalificatie van George Russell van de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur werd uit de uitslag geschrapt, omdat zijn W15 na de race anderhalve kilo te licht woog. Wolff biedt zijn excuses aan de gediskwalificeerde Mercedes-coureur aan, maar vindt dat nieuwe racewinnaar Lewis Hamilton ook de zege verdient.

“We hebben geen andere keuze dan de diskwalificatie te accepteren”, begint Wolff in het officiële persbericht van Mercedes. “We hebben duidelijk een fout gemaakt en we moeten daar zeker van leren. We gaan nu evalueren wat er gebeurd is, en proberen te begrijpen wat er misging. Om een 1-2 te verliezen is erg frustrerend en we kunnen alleen maar onze excuses aanbieden aan George, die zo’n geweldige race reed.”

Mercedes raakt met de diskwalificatie van Russell echter niet de zege van de GP België kwijt, want die komt nu in handen van Lewis Hamilton. “Lewis is natuurlijk nu gepromoveerd naar P1”, staat ook Wolff bij de nieuwe overwinning van Hamilton stil. “Hij was de snelste man op de twee-stopper en verdient de overwinning.”

Wolff kijkt ook naar positieve kanten

Wolff weigert om alleen op het slechte nieuws te focussen, en staat ook even stil bij de positieve kanten van het weekend. “Ondanks de diskwalificatie waren er toch veel positieve kanten aan dit weekend. We hadden een auto die de maatstaf was tijdens de race van vandaag en wel met twee strategieën. Een paar maanden geleden nog, was dat echt ondenkbaar geweest.” Mercedes gaat daarom toch met een enigszins goed gevoel de zomerstop in. “We gaan de zomerstop in nadat we drie van de afgelopen vier races hebben gewonnen. We komen na de stop fris terug, met als doel om onze goede progressie voort te zetten.”

