Dat Lewis Hamilton de afgelopen drie raceweekenden in de kwalificatie is afgetroefd door teamgenoot George Russell komt door experimenten aan de auto van de zevenvoudig wereldkampioen, legt Mercedes-teambaas Toto Wolff uit.

Russell was Hamilton op het stratencircuit van Bakoe te snel af en versloeg zijn teamgenoot voor de derde keer op rij in de kwalificatie. Het verschil bedroeg slechts twee tienden, maar dat was genoeg voor Pierre Gasly om zijn AlphaTauri tussen de Mercedessen te wurmen. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich nog geen zorgen om de verschillen tussen Hamilton en Russell en heeft daar bovendien een verklaring voor.

“Het is nog te vroeg om te proberen een patroon te vinden”, wordt Wolff geciteerd door RaceFans.net. “Ik zie dat de een sneller is in de ene sessie en de ander weer in de andere sessie. De auto zit op het scherpst van de snede dus als je iets verkeerd doet qua experimenten met de auto, wat nodig is voor ons om te leren hoe we de prestaties eruit kunnen halen, zit er al snel twee of drie tienden tussen de twee. De laatste drie races hebben die experimenten verkeerd uitgepakt voor Lewis, niet voor George.”

Wolff geeft aan dat de auto van Hamilton dit weekend opnieuw afwijkt van die van Russell. “Lewis heeft wat meer experimentele onderdelen geprobeerd. We hadden voor hem een andere vloer”, legt Wolff uit. Hij geeft toe dat die vloer niet werkte zoals gehoopt. “Er was meer porpoising en de vloer schraapte tegen de grond, dusdanig dat het gevaarlijk werd en hij er niet dezelfde prestaties uit kon halen. Het was dus inderdaad een andere spec.” Hamilton zelf was niet enthousiast over die experimentele onderdelen: “Het voelde eerlijk gezegd niet zo geweldig”, oordeelde hij.