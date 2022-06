Genoeg is genoeg, vinden Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell: de FIA moet optreden tegen het stuiteren van de 2022-auto’s, iets waar met name Mercedes veel last van heeft. “Mijn rug is eraan. Ik kon vrijdag mijn long run niet eens afmaken.”

In Bakoe stuiteren de Mercedessen weer alle kanten op, maar ook de Ferrari’s hebben er opvallend veel last van, en zo zijn er nog wel meer teams, stelt Russell. Volgens de Brit en collega Hamilton is het zelfs zo erg, dat een aantal coureurs al aan de bel heeft getrokken bij de FIA. Het stuiteren is in meerdere opzichten behoorlijk gevaarlijk, vinden ze. Hamilton: “Het begint een veiligheidskwestie te worden.”

Luister na de kwalificatie naar de zevenvoudig wereldkampioen, en het is duidelijk hoeveel impact het stuiteren op alles heeft. Te beginnen met het zicht, dat behoorlijk verstoord wordt door hoe snel de coureurs op en neer gaan in de cockpit. Maar het gaat verder dan dat. “Dat ding uit de muur houden”, verwijst hij naar zijn stuiterende scheurijzer, “is al een hele opgave.”

Mercedes had eerder dit jaar veel last van porpoising, waarbij door de aerodynamische werking (aanzuiging) van de vloer gestuiter ontstaat, al leek het dat in Barcelona te hebben opgelost. Sindsdien, in Monaco en Bakoe, kampt het er echter mee dat de auto – vanwege het ground effect dat leidend is bij de 2022-bolides – zo laag op het (hobbelige) asfalt ligt dat deze de grond raakt, en dan begint te stuiteren.

Pijnlijk en gevaarlijk

“Het is enorm pijnlijk”, vertelt Russell. “Je wordt aan stukken geschud. Je kan door al het stuiteren ook bijna niet zien waar je moet remmen”, stipt ook hij dat aan. “Het is een kwestie van tijd”, zo vermoedt Russell, “tot het tot een incident leidt. We kunnen de auto zelfs in een rechte lijn amper op de baan houden”, trekt hij nogmaals aan de alarmbel.

Net als Russell haalt ook Hamilton aan dat het de coureurs fysiek niet in de koude kleren gaat zitten. “Ik had er vrijdag zoveel last van, dat ik mijn long run niet eens kon afmaken. Mijn rug was er gewoon aan. Godzijdank voor mijn fysiotherapeut Angela, die mij elke avond fysiotherapie en een acupunctuur-behandeling geeft, maar ik werd vanochtend toch weer met pijn wakker.”

“Het kan zo toch niet nog vier jaar doorgaan, met deze auto’s?”, vraagt Hamilton zich dat hardop af, en legt de bal bij de FIA als regelgever. “Volgens mij hebben alle coureurs zich er inmiddels ook al over uitgesproken.”

Russell benadrukt op zijn beurt dat hij en Hamilton niet alleen aan de bel trekken omdat Mercedes zo met het stuiteren worstelt. “Want we leren er juist steeds meer over, vinden steeds meer dingen om eraan te doen. Het gaat gewoon om de veiligheid. Bovendien heeft Ferrari er ook flink veel last van.”