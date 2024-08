Toto Wolff vertelt in een openhartig interview over zijn problemen met zijn geestelijke gezondheid. De Oostenrijkse teambaas onthulde hoe hij lange tijd met zijn gedachten heeft geworsteld, maar ziet deze worstelingen met zijn mentale gezondheid tegenwoordig als een ‘superkracht’.

Wolff is sinds 2013 de teambaas van Mercedes, en heeft in zijn tijd als hoogste baas bij het team veel succes behaald. Zo pakte het Duitse team onder zijn leiding acht keer de constructeurstitel. Al dat succes gaat echter niet alleen gepaard met blijdschap, zo onthult de Oostenrijker.

LEES OOK: Mercedes neemt update vloer mee naar Zandvoort: ‘Wordt heel interessant’

Wolff vertelde in een openhartig interview met Martin Brundle voor Sky Sports F1 over zijn geestelijke gezondheid en de problemen waarmee hij te maken kreeg. “Ik heb zo geworsteld met deze dingen”, vertelt de teambaas. “Zo heb ik maandenlang geen heldere gedachten gehad, maar ik kwam tot het besef dat er ook veel voordelen aan verbonden zijn.”

Superkracht

De Mercedes-teambaas vertelde al eerder aan de Sunday Times dat hij sinds 2004 hulp heeft, en ziet zijn worstelingen met zijn geestelijke gezondheid tegenwoordig als iets positiefs. “Ik noem het een superkracht”, legt Wolff openhartig uit, aan Sky F1. “Dit is hoe ik mensen met psychische problemen hoop wil geven. Toen het soms echt slecht met me ging, dacht ik ‘die persoon heeft niet wat ik heb’ en daarom kan die persoon succesvoller zijn”, aldus de Oostenrijker.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!