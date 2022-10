Het boegeroep, en de kreet ‘cheaters‘, tijdens een interview met de Red Bull-coureurs op het fan-forum in Austin is ‘onaanvaardbaar’, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is van mening dat dit negatieve gedrag niet thuishoort in de Formule 1.

Op sociale media verschenen vandaag beelden van het fan-forum, waar de coureurs aan de fans gepresenteerd worden en vragen gesteld krijgen. Toen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez op het podium kwamen klonk er genoeg gejuich, maar ook boegeroep. Bovendien scandeerden enkele aanwezigen ‘cheaters‘ (valsspelers).

“Dat is onaanvaardbaar”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen Sky Sports. “Het gejoel, of het nu op het podium is of op het fan-forum; niemand wil dat zien.”

De Formule 1 had halverwege dit jaar nog een campagne, onder de noemer #DriveItOut, opgestart met de oproep aan fans om met respect om te gaan met de teams, coureurs en elkaar. Dat heeft volgens Wolff wel al wat effect gehad, al laat het incident in Austin zien dat het negatieve gedrag nog niet verdwenen is. “Het is tot op zekere hoogte ingeperkt en het hoort hier ook niet thuis”, stelt Wolff. “Zoiets zou niet moeten bestaan.”

Maar, haalt Wolff aan de andere kant aan, het overkomt niet alleen Red Bull. “Het gaat beide kanten op. In Oostenrijk was iedereen tegen Lewis, hier is het massaal tegen Max.” Wolff hoopt dat iedereen het uiteindelijk met elkaar kan vinden. “We vechten hard met elkaar op en naast de baan, maar zulke vijandigheid jegens elkaar hebben we niet.”