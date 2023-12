Toto Wolff is ervan overtuigd dat hij en Mercedes sterker uit dit jaar komen dan de concurrentie. De teambaas vertelt aan de verzamelde media bij de Autosport Awards dat hij en zijn team niet bij de pakken neer gaan zitten.

Nadat Lewis Hamilton de seizoensfinale van 2021 op spectaculaire wijze verloor, verscheen Toto Wolff voor de camera van de Netflix-serie Drive to Survive. De producent vroeg aan Wolff of Red Bull het volgende jaar een doelwit zou zijn. Wolff zette een stem op die deed denken aan een schurk uit een James Bond-film en antwoordde: “Iedereen is volgend jaar een doelwit”.

Dat dreigement heeft Wolff nooit echt waar kunnen maken. In de twee jaar sinds dat moment heeft Mercedes maar één race gewonnen. Red Bull heeft een gigantisch gat naar de Duitse rivaal geslagen. Mercedes daarentegen moet het nu opnemen tegen Ferrari, McLaren en Aston Martin in de strijd om de overige podiumplekken. Mercedes heeft dan misschien wel de tweede plek veiliggesteld, maar dat is een schrale troost voor het ooit zo dominante team.

Wolff heeft zijn aandacht nu gericht op volgend jaar, wanneer Mercedes opnieuw het roer omgooit en met een volledig nieuw ontwerp aan de startlijn verschijnt. “Ik had graag gewild dat we mee hadden gedaan om de titel, maar dat was niet het geval”, zegt Wolff. “Dus we kijken uit naar volgend jaar. Alle zeilen zijn bijgezet voor 2024. We onthouden de lessen van dit jaar. Het gaat nu om de nieuwe auto, het gaat om de organisatie. De auto van volgend jaar zal wat meer traditioneel zijn in wat je verwacht van een Formule 1-auto. Maar er zijn wel een paar interessante details die we nog niet hebben gezien op andere auto’s.”

Wolff erkent ook dat deze lastige periode onvermijdelijk was, al kan hij het toch niet nalaten een nieuw dreigement te uiten. “We wisten dat er een tijd zou komen dat het moeilijker zou worden. Na acht titels is dat nu gebeurd. De dagen dat we verliezen zijn de dagen waar onze concurrenten spijt van krijgen, want wij leren dan meest. Dit jaar hebben we zeker karaktervorming doorgemaakt. Ik hoop dat het fundament er nu ligt om weer competitief te zijn.”

