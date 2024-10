Mercedes zit flink in de problemen na de crash van George Russell tijdens VT2 in Mexico. Teambaas Toto Wolff onthult dat een groot deel van Russells W15 moet worden vervangen, waardoor het voor Mercedes lastig wordt om binnen het budget blijven. De crash van de Brit is slechts de laatste in een reeks van opgelopen schade bij de Duitse renstal.

George Russell crashte voor de tweede keer in een week tijd, toen hij tijdens VT2 in Mexico-Stad van de baan afging. De Brit raakte de controle over zijn Mercedes-bolide kwijt, nadat hij te hard over de kerbstone was gereden. De crash is een behoorlijke tegenvaller voor Mercedes, omdat de reparatiekosten een flinke hap uit het budget nemen.

“Ik denk dat we het oude chassis kunnen houden, maar al het andere moet eruit”, vertelt teambaas Toto Wolff aan Sky Sports Germany. “De motor moet eruit, de versnellingsbak moet worden gecontroleerd en dan de rest. Twee hoeken van de auto zijn helemaal weg. Het is dus serieuze schade.”

Het is niet de eerste keer sinds de zomerstop dat Mercedes een rekening op de mat hoort vallen voor opgelopen schade. Naast Russell maakte ook Andrea Kimi Antonelli flinke kosten, dankzij zijn crash in Monza. “We zitten serieus in de problemen. We worstelen allemaal om binnen het budget te blijven en we hadden natuurlijk een zwaar ongeluk met Kimi (Antonelli, red.) op Monza. Toen de tweede met George vorige week en nu weer deze week.”

Wolff bevestigt wel dat Russell gelukkig ongedeerd is. “Het was 35G”, onthult de Oostenrijker. “Dus dat was echt een grote impact. Hij is naar het medisch centrum gebracht, maar hij is in orde. Maar de auto is natuurlijk zwaar beschadigd. We hebben de reserveonderdelen.”

