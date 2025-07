Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt niet dat de speculaties over een eventuele Mercedes-overstap van Max Verstappen een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij het ontslag van Christian Horner. Volgens de Oostenrijk is er achter de schermen bij Red Bull waarschijnlijk meer aan de hand dan waar de buitenwereld op de hoogte van is. Ook weet Wolff wel wat Verstappen, en eigenlijk elke coureur, zou laten overstappen naar de Zilverpijlen.

Christian Horner kreeg na de GP Groot-Brittannië te horen dat zijn thuisrace op Silverstone zijn laatste Grand Prix als Red Bull-teambaas was. De Brit werd ontslagen, en vervangen door Fransman Laurent Mekies. Het nieuws kwam te midden van rondgaande geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Teambaas Toto Wolff heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt een samenwerking met de viervoudig wereldkampioen wel te zien zitten, al ligt de prioriteit bij Mercedes nu op coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

LEES OOK: Russell houdt vertrouwen in Mercedes-toekomst: ‘Wat is het ergste dat er kan gebeuren?’

Verstappen verliezen aan de Zilverpijlen zou een enorme klap zijn geweest voor het worstelende Red Bull. Van de huidige 172 WK-punten heeft de Oostenrijkse renstal namelijk 165 punten aan Verstappen te danken. Denkt Wolff dat de speculaties over een eventuele overstap daarom een rol hebben gespeeld bij het ontslag van rivaal Horner? “Nee”, is het duidelijke antwoord van de Oostenrijker tegenover Sky Sports F1. “Er speelt achter de schermen zich veel meer af bij Red Bull dan we waarschijnlijk weten.”

Snelste auto

Wolff krijgt vervolgens ook de vraag of dat Horner nu uit beeld is bij Red Bull, invloed zal hebben op de pogingen van Mercedes om Verstappen binnen te halen. “Ik denk dat coureurs altijd op zoek zullen zijn naar de snelste auto, dat weegt veel zwaarder dan financiële prikkels”, aldus de teambaas. “Het gaat om de snelste auto en het analyseren daarvan. Dat is wat Max en alle anderen zullen doen.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.