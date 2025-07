George Russell maakt zich nog altijd geen zorgen over zijn toekomst bij Mercedes. Sinds de onthulling van de Brit dat Max Verstappen met de Zilverpijlen praat, draait de geruchtenmolen overuren. Russell weet echter zeker dat Mercedes nog altijd het beste met hem voor heeft, en dat hij in het ergste geval ook bij een ander competitief team terecht kan.

George Russell is bezig met het laatste jaar van zijn huidige contract bij Mercedes. De Brit geeft toe een beetje in ‘een unieke situatie’ te zitten, met alle aanhoudende speculatie rondom zijn toekomst bij de Zilverpijlen. De Brit onthulde zelf eerder dat Mercedes gesprekken heeft gevoerd met Max Verstappen, en sindsdien gaan de geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van de viervoudig wereldkampioen rond.

LEES OOK: Antonelli schept nog geen duidelijkheid over contractverlenging: ‘Dat is de grote vraag’

Teambaas Toto Wolff zei echter voorafgaand aan de GP België dat de prioriteit binnen zijn team nog altijd bij de huidige line-up ligt, bij Russell en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Britse coureur maakt zich daarom nog altijd geen zorgen. “Mercedes heeft altijd het beste met mij voor gehad, en we zullen zien wat er in de toekomst gebeurt”, vertelt Russell aan de media op Spa. “Ik zie echter nog steeds geen reden om me zorgen te maken over mijn toekomst bij Mercedes.”

LEES OOK: Mekies over Verstappens rol binnen Red Bull: ‘Wij hebben zijn magie nodig’

Zelfs als Mercedes toch besluit om niet verder te gaan met de viervoudig Grand Prix-winnaar, ziet Russell geen reden tot paniek. “En wat is uiteindelijk het ergste dat er kan gebeuren? Als ik goed presteer, blijf ik in de Formule 1 en zal ik ergens anders terechtkomen. Het komt uiteindelijk toch op jezelf aan. Je hebt je lot in eigen handen.”

Gesprekken voor de lange termijn

Het was Russells onthulling in Oostenrijk, dat Mercedes wel degelijk met Verstappen praat, waardoor de geruchtenmolen initieel ging draaien. Volgens de Brit is het echter heel normaal dat teams ook gesprekken met coureurs van buiten de renstal voeren. “De meeste teams zijn met de meeste coureurs in gesprek”, vervolgt Russell. “Het gaat niet alleen om de korte termijn. Er zijn al gesprekken gaande over coureurs voor 2027, 2028 en 2029. Iedereen kijkt altijd al vele jaren vooruit.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.