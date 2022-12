Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft dat het voor zijn team ‘de verkeerde kant op ging’ in de ontwikkeling van de W13, toen het team zich volledig focuste op het zo laag mogelijk afstellen van de bolide.

Mercedes hoopte na de verloren coureurstitel van 2021 dit seizoen terug te slaan, maar daar slaagde het niet in met de W13. George Russell tekende in Brazilië voor de enige zege van Mercedes in 2022 en met name in het begin worstelde het team om te presteren.

Mercedes zit nog met enkele vragen, al denkt Toto Wolff wel te weten vanaf welk moment het de verkeerde kant opging. “Ik herinner me een discussie in oktober 2021, we hadden het erover hoe spannend het is om de prestaties via de vloer te vinden”, zegt Wolff in een video van Mercedes. “En de truc was om de auto zo laag mogelijk af te stellen. Ik denk dat we daar de verkeerde kant op zijn gegaan.”

Lees ook: Wolff trots op ‘bewonderenswaardige’ Hamilton na ‘extreem lastig’ seizoen

Wolff ziet 2022 echter niet meteen als een verloren jaar. “Voor mij was het persoonlijk een interessante ontwikkeling, omdat we een zeer succesvolle periode hadden met acht constructeursoverwinningen op rij. We wisten dat de dag zou komen dat het moeilijk zou worden, maar we begrepen niet wat er aan de hand was en het hangt er altijd vanaf hoe je het bekijkt.”

Wolff baalt er wel van dat het lang duurde voordat Mercedes het eureka-moment kreeg. “Sommige van onze concurrenten hadden een competitieve auto. Het moeilijkste was dat het ons zoveel maanden kostte om uit te zoeken wat het fundamentele probleem was. Uiteindelijk heeft dat ons een seizoen gekost”, aldus de Mercedes-teambaas.