Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft dat zijn team de oorzaak achter de recente vormdip bij de Zilverpijlen heeft gevonden. Vooral rookie Andrea Kimi Antonelli kon de laatste drie races niet goed presteren, en behaalde mede door twee uitvalbeurten nul WK-punten. Wolff hoopt dat Mercedes door de oude achteras op de bolides te monteren, het tij voor beide coureurs te keren.

“De slechtste prestatie van het seizoen”, zo noemde George Russell het verloop van de GP België. Volgens de coureur was zijn W16 ‘moeilijker te besturen’ op Spa-Francorchamps dan aan het begin van het seizoen. Mercedes heeft de afgelopen races met een terugval in vorm te maken gehad, nadat beide coureurs in Canada nog op het podium belandden. Mercedes-teambaas Toto Wolff legt uit hoe de recente vormdip door een nieuwe achteras komt.

“Het was geen probleem met de aerodynamica”, vertelt Wolff openhartig aan Sky Deutschland. “Het probleem met de nieuwe achteras, die we een paar races hebben gebruikt, zat vooral in het feit dat de achterkant volledig instabiel werd en daardoor totaal geen vertrouwen gaf aan de coureurs.” Mercedes besloot daarom in Hongarije het oude onderdeel weer op de bolides te schroeven. “Met de oude achteras hebben we dat vertrouwen weer wél. Beide coureurs zeggen dat het probleem verdwenen is, dus dat is een duidelijke verbetering.”

Verbetering in Hongarije

De verandering lijkt meteen vruchten af te werpen, want beide coureurs reden tijdens de eerste twee vrije trainingen de top-tien in. Russell bevestigde dat hij inderdaad meer vertrouwen heeft achter het stuur. “Het voelt altijd goed als je wat hoger op de ranglijst staat”, zei de Brit op vrijdag. “Maar we moeten nog dat laatste beetje (tempo, red.) vinden, voordat alles weer op z’n plek begint te vallen voor ons. Het was geen doorbraak, maar dat verwachtten we ook niet. Het voelde in elk geval fijner om in de auto te rijden.”

