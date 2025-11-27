Mercedes-teambaas Toto Wolff tempert alvast het optimisme voor Mercedes met oog op de nieuwe reglementen van 2026. Volgend jaar levert de Duitse renstal namelijk motoren aan McLaren, Williams en voor het eerst aan Alpine. Volgens Wolff zijn al deze teams volgend seizoen serieuze concurrenten voor de Zilverpijlen: ‘Je haalt de vijand in eigen huis’.

Voor 2026 staan er ingrijpende reglementen op de planning in de Formule 1. Zowel de motoren als het chassis worden aangepast, waardoor het helemaal open is wie het van de teams straks het snelst zal zijn. Bij Mercedes heerst veel zelfvertrouwen over het komende seizoen. Bij de vorige grote motorwissel in 2014 kwam de renstal namelijk ook al als het sterkste team uit de bus. Toch waarschuwt teambaas Toto Wolff dat het volgend jaar een stuk lastiger kan gaan worden, omdat meerdere goede teams de Mercedes-motor gaan gebruiken. “Als onze krachtbron straks het sterkst is – nogmaals, ik weet het niet – dan zijn er straks vier teams (met deze motor, red.)”, vertelt Wolff tegen Sky F1.

Mercedes onder druk

Alpine begon al vroeg met veel aerodynamische tests, omdat ze vorig jaar niet goed presteerden. Dit jaar heeft het Franse team besloten zich vooral op 2026 te richten en het huidige seizoen iets minder prioriteit te geven. Volgens Wolff vormt dat een gevaar voor het fabrieksteam. “Alpine begon heel vroeg met veel aerodynamische testtijd, omdat ze vorig jaar niet sterk waren in het kampioenschap. Williams zit in een vergelijkbare positie. Dus je haalt echt de vijand in eigen huis”, aldus Wolff.

LEES OOK: Mick Schumacher liep opnieuw F1-zitje mis: ‘Cadillac koos andere richting’

McLaren is op dit moment het team om te verslaan en waarschijnlijk weet ook de Britse renstal zich goed aan te passen aan de nieuwe regels. Met meerdere teams die hetzelfde motorpakket gebruiken, ziet Wolff 2026 als een seizoen waarin Mercedes extra scherp moet zijn om weer een kampioenschap te veroveren. De Zilverpijlen deden dit voor het laatst in 2021.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.