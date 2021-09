Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat George Russell, die vanaf de derde plaats start in de Grand Prix van Rusland, goede kans maakt om na bocht 2 aan de leiding te liggen. Volgens hem is de derde startplaats op het Sochi Autodrom de ideale plek voor de start, al ziet hij zo ook kansen voor Lewis Hamilton vanaf de vierde plaats.

Het was een matige kwalificatie voor Mercedes, dat op het opdrogende Sochi Autodrom slechts tot de vierde en zevende tijd kwam. Toch is de vierde startplaats voor Hamilton niet zo heel slecht nieuws, denkt teambaas Toto Wolff. Vanwege de lange run naar bocht 2 zou hij namelijk kunnen profiteren van de slipstream en zou hij zomaar wat posities kunnen winnen bij de start.

“Waarschijnlijk kan je hier het beste vanaf de derde plaats starten”, zegt Wolff. “We hebben dat vorig jaar en de jaren ervoor al gezien, dus de vierde plaats is geen ramp. Integendeel, het kan ons wat kansen bieden”, blijft de Oostenrijker hoopvol over de kansen voor Hamilton. Hij kan goede zaken doen in het kampioenschap aangezien concurrent Max Verstappen vanaf de laatste plaats start en ook nog Valtteri Bottas zal moeten passeren, die door een gridstraf na een motorwissel als zeventiende begint.

Op die derde startplaats staat niemand minder dan Hamiltons teamgenoot voor 2022, George Russell. De Brit verraste opnieuw met de Williams onder de lastige omstandigheden en zou volgens Wolff dus de beste kansen hebben bij de start. “Het zou me niet verbazen als George na bocht 2 de race leidt”, aldus Wolff. “Dat zal leuk zijn om naar te kijken. Zolang Lewis wat posities kan winnen, zien we het heden en de toekomst op de eerste en tweede plaats rijden”, grapt hij.