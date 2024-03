Max Verstappen heeft met zijn onvoorwaardelijke steun voor topadviseur Helmut Marko een bom onder Red Bull Racing gelegd. Wanneer die daadwerkelijk explodeert heeft dat verstrekkende gevolgen. Met Mercedes als grote winnaar, zijn huidige werkgever én Ferrari als de verliezers.

De interne machtsstrijd bij Red Bull Racing bereikte op een vrijdagavond in Jeddah een volgende hoogtepunt, nadat Max Verstappen in duidelijke bewoordingen zijn lot had verbonden aan dat van Helmut Marko, zijn ontdekker en vertrouwensman. Red Bulls adviseur wordt volgens eigen zeggen mogelijk geschorst, omdat hij naar de media zou hebben ‘gelekt’ inzake de heikele kwestie rond Christian Horner. De teambaas wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke werkneemster, maar werd daar onlangs na intern onderzoek van vrijgepleit.

Wie aan Helmut Marko komt, komt aan Max Verstappen en zijn entourage. De wereldkampioen heeft een ontsnappingsclausule in zijn langjarige contract (tot 2029) waarin staat dat hij kan vertrekken wanneer Marko niet meer aan het team verbonden is. Die kans is binnenkort levensgroot aanwezig. Na het overlijden eind 2022 van Dietrich Mateschitz, Red Bulls topman, grondlegger van het raceteam en vriend van Marko, is er binnen de renstal en aandeelhouders een machtsstrijd ontstaan. Horner probeert sindsdien – met steun van Red Bulls Thaise grootaandeelhouder – Marko’s invloed te minimaliseren.

Vorig jaar leverde die twist in Qatar al een rel op. Verstappen zegde toen openlijk zijn onvoorwaardelijke steun toe aan de adviseur. Een half jaar later herhaalde hij dat in een andere woestijnstaat. Alleen in nog gespierdere taal. Hij dreigt Red Bull te verlaten. Voor Verstappen is het een principekwestie, hij is loyaal aan en solidair met Marko. Het belang van zijn vertrouwensman gaat in dit geval boven het belang van hemzelf, de beste auto, nog meer titels of geld. Zeker in persoonlijke kwesties heeft Verstappen een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Hoewel het misschien onwaarschijnlijk lijkt, moet niet worden uitgesloten dat de wereldkampioen per direct gebruikt maakt van de ontsnappingsclause, indien Marko door Horner en met Thaise steun wordt geslachtofferd. Mercedes’ teambaas Toto Wolff zei vrijdagavond al in Jeddah dat Verstappen zeer welkom is. En Marko ook, voegde hij eraan toe. Als nieuwe ’talisman’ voor de in 2019 gestorven oud-adviseur Niki Lauda.

Wolff zal de rode loper voor Verstappen en Marko uitrollen. De Nederlander is al jaren het meest gewilde bezit in de Formule 1. Voor Wolff is hij de gedroomde opvolger van Lewis Hamilton, die volgend jaar naar Ferrari verkast. Als het scenario zich ontvouwt zoals nu lijkt, dan is een switch gedurende dit seizoen naar Mercedes niet eens ondenkbaar. Het is eerder gebeurd in de Formule 1. Michael Schumacher deed het al eens in 1991, van Jordan naar Benetton.

Het zal voor Wolff geen eenvoudig besluit zijn Hamilton gedurende dit jaar uit de auto te halen. Maar de Brit dacht vorige maand ook vooral aan zichzelf toen hij zijn overstap naar Ferrari wereldkundig maakte. Waarom zou Wolff dat in dit geval niet doen? Het gaat ook om de toekomst van zijn team. Wolff weet dat de kans Verstappen te contracteren misschien nooit meer voorbij komt. Marko lijkt zich, zo beweren bronnen, al een beetje met dit idee te hebben verzoend. Hij is bijna ontroerd door de openlijke steun van zijn Nederlandse oogappel. De wraak op Horner en de Thaise grootaandeelhouder zou bijzonder zoet zijn.

Mercedes kan zo de grote winnaar in de ‘affaire Horner’ worden. Bij Ferrari trekken ze zich een deurtje verder inmiddels de haren uit het hoofd. De Scuderia verleidde Hamilton vorige maand tot een overstap om zijn laatste jaren in het rood te voltooien, terwijl de droomkandidaat mogelijk onverwacht beschikbaar komt. Het zou een zegen zijn voor Wolff. Dan wordt hij met Mercedes en dank aan Horner en gevolg de grote winnaar van 2024.