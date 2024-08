Is de kans toegenomen dat Yuki Tsunoda binnenkort plaatsneemt in een Red Bull-stoeltje? Volgens de Japanner zelf is zijn situatie de afgelopen drie jaar niet veranderd. Met de aanhoudende geruchten rondom de toekomst van Sergio Pérez is ook Tsunoda steeds meer een kanshebber om naast Max Verstappen plaats te nemen. Volgens de Japanse coureur zelf kan hij niks anders doen dan blijven bewijzen dat hij het stoeltje verdient.

Red Bull bevestigde voor de zomerstop dat Sergio Pérez voorlopig nog bij de Oostenrijkse renstal blijft, maar dat heeft de onzekerheid rondom de toekomst van de Mexicaan niet helemaal weggenomen. Tsunoda ligt ondertussen wel voor nog een jaar vast bij de Red Bull-familie, als coureur bij zusterteam Visa RB, waardoor de Japanner nog altijd een kanshebber is om Pérez op te volgen.

Volgens Tsunoda zelf is er echter de afgelopen drie jaar niet zoveel veranderd, en wil hij altijd nog op de baan bewijzen dat hij een Red Bull-stoeltje verdient. “Het is hetzelfde als de afgelopen drie jaar, je wilt je niet alleen bewijzen tegenover Red Bull, maar tegenover alle teams”, vertelt de Japanner, tijdens de persconferentie in Zandvoort.

‘Doe gewoon mijn best’

Dat de toekomst in de Formule 1 voor zowel Pérez als Tsunoda’s teamgenoot Daniel Ricciardo niet vastligt, geeft de Japanner nog geen valse hoop. “Er is op dit moment veel speculatie. Ik heb het toch niet in de hand, ik doe gewoon mijn best”, concludeert Tsunoda.

