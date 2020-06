Wordt Williams na breuk met Rokit in compleet nieuw jasje gegoten?

Het team van Williams lijkt morgen zijn tweede liverylaunch van het jaar te gaan beleven. Titelsponsor RoKit is vertrokken en het lijkt er op dat koffieproducent Lavazza deze plek op de auto gaat innemen. Morgen wordt de 2.0-versie van de FW43 gepresenteerd.

Het noodlijdende Williams brak eind mei met titelsponsor RoKit en verklaarde over een aandelenverkoop of zelfs de complete verkoop van de renstal na te denken. Het rode loge van RoKit verdwijnt vanzelfsprekend van de auto, net als overigens die van biermerk ABK dat onderdeel is van de telefoonfabrikant. RoKit zou zelfs in Mercedes al een team hebben gevonden, berichtte RaceFans.net gisteren.

Lees ook: Williams denkt na over mogelijke verkoop team, breekt met titelsponsor ROKiT

Het bedrijf had prominente plekken op de achtervleugel en het bodywork op de sidepods, deze rode vlakken zullen vervangen moeten worden. Williams weet zich zoals bekend gesteund door Michael Latifi met een bijbehorende impuls van zijn bedrijf Sofina Foods. In het kielzog van Sofina werd ook de Canadese bank RBC en koffiemerk Lavazza gestrikt als sponsor.

De coureurs staan op de site van F1.com al afgebeeld met Lavazza op hun borst dus wellicht dat de Williams meer donkerblauwe tinten zal vertonen. En als we dan toch naar het overall kijken, lijkt het team verder wel aan de lichtblauw-wit combinatie vast te houden. Met een tweet kondigde Williams aan in ieder geval aan dat er morgenochtend meer duidelijk wordt. Coureurs George Russell, Nicholas Latifi en Jack Aitken zijn in ieder geval onder de indruk.