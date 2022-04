De coureurs zullen zich blijven uitspreken over kwesties na de veiligheidszorgen in Saoedi-Arabië, stelt Grand Prix Drivers’ Association-voorzitter Alexander Wurz. De voorzitter van de coureursvakbond was onder de indruk van de lange vergadering met de coureurs:

De twintig coureurs vergaderden in Saoedi-Arabië vier uur lang over het doorgaan van de race of niet na de raketaanval op een oliedepot van Formule 1-sponsor Aramco nabij het circuit. Na een korte vergadering waren de teambazen en de Formule 1-top voor het doorgaan van de race, maar bij enkele coureurs waren er grote zorgen om de veiligheid. Zij gingen dan ook een lange discussie aan waarbij een boycot van de race overwogen werd, wat volgens de voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, de coureursvakbond, Alexander Wurz, aantoont dat de coureurs niet langer zullen zwijgen over dit soort kwesties.

“We zien dat de sport de afgelopen jaren een zeer snelle verandering heeft ondergaan”, vertelt Wurz aan The Guardian. “Het kwam echt aan de oppervlakte met de kwestie van racisme en met Black Lives Matter. Voorheen werden coureurs gezien als sporters waarbij het standpunt was: ‘Ik ben een sporter, ik bemoei me niet met politiek.’ Die tijd is echt voorbij”, aldus Wurz.

Volgens Wurz zijn de jonge coureurs in de afgelopen drie jaar tot het standpunt gekomen ‘dat ze een mening moeten hebben’. “Zij moeten ook praten, hun mening uiten en omgaan met hun verantwoordelijkheid daarvoor.”

Dat de coureurs zo lang vergaderden in Jeddah, voordat alsnog besloten werd om te racen, verbaasde Wurz niet maar maakte wel indruk op de voorzitter van de coureursvakbond. “Het is zeker heel indrukwekkend om te zien dat ze sterk samenkwamen zoals ze dat de afgelopen jaren hebben gedaan, maar nu wordt het van atleten geëist. De transformatie van jonge mensen die deze verantwoordelijkheid nemen is indrukwekkend. We hebben het over mensen die toegewijd zijn aan een professioneel leven, ze informeren zichzelf en vormen hun eigen mening”, besluit Wurz.