De druk op Yuki Tsunoda is groot tijdens de Grand Prix van Japan. De fans hopen dat hun lokale held het goed gaat doen en daar is de coureur van RB zich naar eigen zeggen van bewust. “Ik voelde me onder druk staan voor de kwalificatie, daarom ben ik erg blij dat ik de top-10 heb gehaald.”

Dat de ogen van zijn landgenoten op hem zijn gericht, is in principe een compliment. Dat weet ook Tsunoda. Hij presteert tot nu toe goed dit seizoen, maakt een betere indruk dan teamgenoot Daniel Ricciardio. De mensen verwachten dus wat van hem en dat zorgt bij Tsunoda voor druk. “Dat merk ik, daar zal ik niet om liegen”, klonk het na de kwalificatie.

“Ik ben blij dat ik de top-10 heb gehaald. Ik wilde in Q3 komen en dat lukte. Gemakkelijk was het allemaal niet, ik had moeite met de balans van de auto. Als team hebben we het sowieso goed gedaan, ook omdat Daniel op de elfde plek eindigde. Hij start vlak achter me, misschien kunnen we iets doen met de strategie om samen zoveel mogelijk punten te scoren in de race.