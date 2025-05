Yuki Tsunoda’s promotie naar Red Bull heeft nog niet de resultaten opgeleverd waarop hij had gehoopt. In de laatste drie raceweekenden is hij slechts één keer in de punten geëindigd. Tijdens de afgelopen GP van Saoedi-Arabië betreurde hij nota bene een uitvalbeurt in de openingsronde. Om Tsunoda te laten wennen aan de auto’s van het hoofdteam, liet Red Bull hem vorige week testen met de RB19 op Silverstone. Helaas viel dat uitstapje een klein beetje in het water.

Tijdens een persconferentie in Miami werd Yuki Tsunoda gevraagd naar deze testmeters met Red Bull. “Ik heb het klassieke Britse weer meegemaakt,” reageerde hij. “Het begon nat en we hadden geen regenbanden meegenomen – we wilden immers geen kilometers verspillen. Dus moesten we best lang wachten tot het droog werd. Helaas was er aan het eind van de dag ook nog een probleempje met de auto. Uiteindelijk heb ik dus niet heel veel kunnen rijden, al was het wel een coole ervaring. Natuurlijk waren het hele andere omstandigheden dan ik inmiddels gewend ben, maar het was alsnog goed om wat kilometers te maken.”

Wat betreft zijn vooruitgang in de RB21 verzekert Tsunoda dat het gewoon wat langer zal duren voordat hij geïntegreerd is in de auto en Red Bull. “Het heeft gewoon wat meer tijd nodig, denk ik,” vervolgde de Japanner. “Tot nu toe ben ik wel tevreden met de vooruitgang. Het vertrouwen is er zeker.” Hij legde uit dat vooral de kwalificaties de grootste uitdagingen met zich meebrengen. “Dan zoek je de grenzen op en ervaar je meestal nieuw gedrag van de auto – daar kan ik niet altijd mee overweg. Ik wil niet zeggen dat het een hele lastige auto is; het duurt gewoon even voordat ik kan bepalen waar de limiet ligt.”

Op zoek naar de limiet

“Dat betekent natuurlijk niet dat de Red Bull een makkelijke bolide is,” verzekerde Tsunoda. “De Racing Bulls-auto was zeker soepeler en meer vergevingsgezind, al is de RB21 ook niet zo ingewikkeld als ik van tevoren had gedacht. Daarbij is dit natuurlijk de eerste keer dat ik in een andere Formule 1-auto race. Vier jaar lang wist ik precies hoe de boel moest worden afgesteld en waar de limiet lag. Dat kan ik nu ook proberen, maar zelfs als de balans goed is, betekent dat niet automatisch dat je snellere rondetijden rijdt.”

LEES OOK: Russell kritisch op loze woorden FIA-voorzitter: ‘Betekent nog niets’

“De aanpak bij Red Bull is gewoon heel anders,” besloot Tsunoda zijn verhaal. “Ik probeer zoveel mogelijk te leren en het team kan me daar goed bij helpen. Het blijft allemaal wennen, maar de limiet heb ik gewoon nog niet gevonden. Gelukkig komt dat vanzelf goed. Ik probeer gewoon mijn hoofd omlaag te houden en de snelheid langzaam op te bouwen. Zelfs binnen het team zijn de veranderingen interessant,” zei hij met een knipoog. “Mijn race-ingenieur is Schots, dus we hebben een combinatie van zijn Schotse Engels en mijn Japanse Engels. Op dat soort vlakken moet ik nog wel wennen aan dit team.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.