Volgens Zak Brown gaan Lando Norris en McLaren na de overwinning in Melbourne niet op hun lauweren rusten. Het team heeft nog veel races voor de boeg, en Max Verstappen heeft vorig jaar al bewezen dat het tij na een sterke seizoensstart nog kan keren. De Amerikaanse CEO van McLaren feliciteert Norris met de winst, maar verzekert dat het team nog genoeg te doen heeft alvorens men echt kan spreken van een titeljacht.

Zak Brown sloot zich na afloop van de GP van Australië aan bij Lando Norris, die zijn overwinning eerder al had opgedragen aan de strategen van McLaren. Toen het in de laatste paar ronden van de race met bakken uit de hemel kwam, reageerde het team direct met een bandenwissel, waardoor Norris ten tijde van de laatste safety car opnieuw de leiding nam in de race. “Het was een ongelooflijke prestatie”, zei Brown over de samenwerking tussen Norris en het team.

‘Dat zagen we bij Verstappen ook’

“Het team paste de perfecte strategie toe onder zeer moeilijke omstandigheden.” Tegelijkertijd toonde Zak Brown zich ook medelevend met Oscar Piastri, die in zijn thuisrace genoegen moest nemen met de negende plaats. “Ik vind het verschrikkelijk voor hem”, aldus de CEO. “Ze kwamen allebei tegelijk in de regen terecht, maar alleen Norris slaagde erin om de auto op de baan te houden. Dat gezegd hebbende, heeft het team het geweldig gedaan – iedereen bij McLaren heeft bijgedragen aan een zeer competitieve raceauto.”

Ondanks deze eerste overwinning wil Zak Brown niet te hard van stapel lopen. Hoe snel de MCL39 er ook uitziet, gezien de titelstrijd in het vorige seizoen wil hij zich nog niet laten meeslepen. “Natuurlijk ziet het er goed uit voor ons, maar dit is één circuit, één race”, legde hij uit. “We zullen zien wat er in China gebeurt – we zijn het seizoen in ieder geval sterk begonnen. We zagen vorig jaar dat Max (Verstappen, red.) de eerste paar races won, maar daarna een periode van droogte doormaakte. Daarom moeten we ons gewoon focussen op waar we mee bezig zijn. We weten hoe snel deze sport kan veranderen, dus we moeten onszelf blijven ontwikkelen.”

