McLaren-CEO Zak Brown is een man van tradities. Toen Daniel Ricciardo (destijds nog McLaren-coureur) zich in 2021 tot winnaar kroonde van de Italiaanse Grand Prix, liet de 52-jarige Amerikaan Monza tatoeëren op zijn bovenarm. Na de zege van Lando Norris in Miami moest hij er weer aan geloven – het Amerikaanse circuit werd deze week vereeuwigd op Browns andere schouder.

LEES OOK: Lewis Hamilton ziet voormalige team eindelijk floreren: ‘Hartverwarmend’

Zak Brown keek niet bepaald uit naar het zetten van een tweede tattoo – in een video van McLaren geeft hij toe dat de pijn hem goed is bijgebleven. Eenmaal in de tatoeage stoel moest de CEO dan ook flink doorbijten. “Waarom Miami?”, vroeg Brown zich hardop af. “Waarom had het geen simpeler circuit kunnen zijn?!”

Uiteindelijk leek hij wel blij te zijn met het resultaat. De McLaren-topman stroopte trots zijn mouw op om zijn nieuwste aanwinst te showen. Lando Norris – die uiteraard van de partij was in de tattoo shop – kon alleen maar lachen om zijn baas. Met de huidige resultaten is een volgende overwinning voor McLaren niet ondenkbaar. Als Oscar Piastri eens als eerste over de streep komt, zal Zak Brown vast een plekje zoeken voor nóg een nieuwe tattoo.

Bekijk de beelden hieronder:

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).