In aanloop naar de GP van Las Vegas en het laatste drieluik van het jaar loopt Lando Norris nog altijd 62 punten achter op Max Verstappen. Rekenkundig gezien maakt de Brit nog kans op zijn eerste wereldtitel, maar het is aannemelijker dat de Nederlander zich opnieuw tot kampioen kroont. McLaren-CEO Zak Brown reflecteert op wat Norris dit jaar goed heeft gedaan en waar er volgend jaar nog winst valt te behalen.

In een interview met Auto Motor und Sport werd Zak Brown gevraagd naar de verschillen tussen Norris en Verstappen. In de media wordt laatstgenoemde vaak neergezet als de onbetwiste favoriet, terwijl zijn Britse concurrent nog veel zou moeten leren over hoe je een titelstrijd aanpakt. Toch is Brown tevreden met Norris’ aanpak – hij prijst de 25-jarige coureur voor hoe hij het afgelopen seizoen heeft benaderd. Daarbij heeft de Amerikaan vooral ontzag voor diens ‘eerlijke’ manier van racen.

‘Norris rijdt hard maar eerlijk’

“De wereld is veranderd,” legde Brown uit. “Alles is tegenwoordig veel transparanter. Het is tegenwoordig juist een kracht als je je zwakheden durft toe te geven. Uiteindelijk hebben we die namelijk allemaal. Het enige dat ik Lando (Norris, red.) zou willen meegeven, is dat hij soms beter bepaalde dingen voor zich kan houden. Hij is soms te open en wil te veel delen. Al denk ik niet dat dat zijn prestaties op de baan beïnvloedt.”

“Norris reed bijvoorbeeld briljant in Austin,” vervolgde Brown. Tijdens het Amerikaanse nummer raakte de McLaren-coureur verwikkeld in een hevige strijd met titelrivaal Verstappen. Hij slaagde er niet in de Nederlander voorbij te steken, mede door een tijdstraf die hij van de stewards kreeg uitgedeeld. “Het enige wat hij toen anders had kunnen doen, was Max (Verstappen, red.) van de baan duwen”, aldus Brown. “Maar dat is niet onze stijl, en ook niet die van Lando. Het voorval heeft in ieder geval een belangrijke discussie aangewakkerd over de reglementen. Dat was ook nodig.” Volgens Brown valt er op Norris’ rijstijl verder niets aan te merken. “Hij rijdt hard, maar altijd eerlijk.”

