Alle ogen zijn vandaag gericht op McLaren voor de presentatie van de MCL35. Het team stelt in Woking de uitdager voor 2020 voor. Na een hoopgevend 2019, waarin McLaren het vierde team in de pikorde werd, ligt de lat dit seizoen opnieuw hoger. FORMULE 1 sprak vorig jaar met CEO Zak Brown.

Is het werk bij McLaren wat je er vooraf van had verwacht?

“Ik ben mijn hele leven al bezig met de Formule 1, alleen nu in een heel andere rol. Ik wist ongeveer wat me te wachten stond, maar het is erg pittig. Je staat in de publieke belangstelling, waarbij iedereen een mening heeft; sommigen met kennis van de sport, sommigen minder. Maar als je een belangrijke rol hebt, moet je accepteren dat mensen kritisch zijn, of je nu vindt dat ze gelijk hebben of niet. Dat maakt niet uit, het hoort bij dit werk. Ik heb deze baan niet onder- of overschat.”

Lees ook: Launchweek Live: McLaren maakt zich klaar voor onthulling MCL35

McLaren is een team in opbouw. Wat zijn de doelstellingen nu er in 2021 een grote reglementswijziging aan komt?

“We moeten vooruit blijven gaan, zijn zeker niet tevreden met waar we nu staan. De drie teams voor ons zijn nog buiten bereik. Hopelijk verandert dat in de nabije toekomst, want het is niet goed voor de sport. Maar dat kost tijd.”

Welke maatregel is essentieel om een gelijkwaardiger speelveld in de Formule 1 te krijgen?

“Zonder twijfel een budgetplafond, controle op de uitgaven van de teams. Formule 1 is een sport waarin je tot op zekere hoogte snelheid kunt kopen. En als iemand een budget heeft dat twee keer zo hoog is als dat van jou, dan kan die daar aardig wat snelheid mee kopen.”

Wanneer ben je tevreden?

“Als we weer winnen.”

Lees ook: McLaren-teambaas Seidl: ‘Verwacht pas in 2023 om overwinningen te strijden’

Dit is een aangepaste versie van een artikel uit FORMULE 1 Magazine 2019-16. Het gehele interview met McLaren-baas Zak Brouwn lees je in Editie 16 van FORMULE 1 Magazine.