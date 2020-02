Ondanks de titel van ‘best of the rest’ en de derde plaats van Sainz in Brazilië blijft Andreas Seidl realistisch. Volgens de Duitse teambaas van McLaren zal zijn team pas over enkele jaren de strijd met de top 3 aan kunnen gaan. “Ik verwacht om in 2023 om overwinningen te strijden.”

McLaren was vorig jaar ‘best of the rest’ achter de ‘grote drie’. Ondanks de regelrevolutie over een jaar wil Seidl de focus niet te snel op 2021 leggen. “We moeten doorgaan op het positieve elan van vorig jaar,” vertelt Seidl aan Auto Motor und Sport. “We willen, zij het niet in termen van positie, een stap vooruit zetten in 2020. Ik verwacht nog steeds een harde strijd om de vierde plaats. Dat is momenteel het hoogst haalbare gezien de huidige krachts- en budgetverhoudingen.”

Lees ook: Seidl: ‘We beschikken over twee topcoureurs’

“Er zijn nog voldoende zwakke plekken in het team waaraan we moeten werken. We moeten dus laten zien dat we ons op die gebieden ontwikkelen en dat is precies waarom het belangrijk is om in 2020 een goed seizoen te hebben”, blijft Seidl kritisch. “Het is duidelijk dat er ons een evenwichtsoefening wacht dit jaar, wanneer we de focus naar 2021 moeten verleggen. Dat zal dit jaar logischerwijs eerder gebeuren dan normaal.”

Hoewel het budgetplafond vanaf 2021 in werking treedt, zal het effect enkele jaren op zich laten wachten. “De topteams hebben nog steeds meer budget, meer middelen, meer mensen. En ze gaan daar beter mee om.” McLaren zal volgens Seidl pas vanaf 2023 kunnen strijden om overwinningen. “Na de introductie van de nieuwe regels zal het enige tijd duren voordat de budgetlimiet merkbaar wordt. Ik verwacht daarom in 2023 op het podium te staan en te winnen.”

Lees ook: Lando Norris over vriendschap met teamgenoot Sainz: ‘Het is geen show voor de media’