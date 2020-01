Lando Norris beleefde niet alleen een sterk debuutseizoen bij McLaren, hij smeedde er ook een hechte vriendschap met teamgenoot Carlos Sainz. Volgens de jonge Brit is die band oprecht. “Het is geen show voor de media”, vertelt hij.

Lando Norris blikt met zijn team McLaren terug op 2019 en vooruit op komend seizoen. Volgens Norris zal de MCL35, de nieuwe bolide, beter voor hem geschikt zijn. “Dit is het eerste jaar dat ik veel input in de auto heb gehad. De MCL34 is ontworpen in 2018, daar had ik niet veel directe input in”, legt hij uit. “Maar voor 2020 is veel van de MCL35 beïnvloed door wat Carlos (Sainz, red.) en ik hebben gevraagd.”

Ook zijn relatie met teamgenoot Carlos Sainz komt aan bod. Volgens Lando Norris is de vriendschap met Sainz oprecht. “Carlos en ik werkten vorig jaar heel goed samen en ik denk dat het het team enorm heeft geholpen. Het heeft bijgedragen aan een vrolijke sfeer”, aldus Norris. “Het mooie van onze relatie is dat het echt is. Het is niet zomaar een grote show voor de media. We kunnen echt goed met elkaar opschieten.”

Tijdens de winterbreak heeft de jonge Brit even wat afstand genomen van autoracen. “Het is belangrijk om de tijd te nemen om op te laden, niet aan racen te denken en gewoon ‘normale’ dingen te doen,” legt hij uit.” Tijdens de feestdagen bracht ik tijd door met mijn familie in Glastonbury. Daar heb ik geen simulator of mijn computers, dus ben ik maar met de quad gaan rijden, heb ik wat helmen gespoten en van het platteland genoten.”

