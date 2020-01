Lando Norris klaar voor 2020: ‘Deze keer weet ik dat ik klaar ben’

Lando Norris is klaar voor 2020. Nadat hij in 2019 werd verkozen tot ‘rookie van het jaar’, staat Norris voor het jaar van de bevestiging. De jonge Brit vat het seizoen 2020 anders aan dan een jaar geleden. “In plaats van me af te vragen of ik klaar ben voor de eerste race, weet ik dit keer dat ik dat ben.”

Lando Norris maakte vorig jaar samen met George Russell en Alexander Albon zijn debuut in de Formule 1. Na de titel in de Formule 3 en een tweede plaats in de F2 stapte Norris met de nodige adelbrieven in 2019 in bij McLaren. Toch begon Norris het seizoen met de nodige stress. “Vorig jaar was ik op dit punt een stuk nerveuzer door alle nieuwe dingen waarmee ik moest omgaan: regels, informatie, strategieën, manieren van werken, alles eigenlijk”, vertelt Norris.

Een jaar later maakt Norris zich minder zorgen. “Nu weet ik veel van dit soort dingen. Ik voel me meer ontspannen en niet zo nerveus. In plaats van me af te vragen of ik klaar ben voor de eerste race, weet ik dit keer dat ik dat ben. Daarom ben ik enthousiast”, aldus Norris op de website van McLaren.

Een dosis ervaring is volgens Lando Norris de voornaamste reden waarom hij klaar is voor 2020. “Formule 1 is zo’n complexe sport. Er zijn zoveel factoren die de prestaties beïnvloeden, en hoewel je ze kunt bestuderen, begrijp je ze pas goed nadat je ze hebt ervaren”, legt hij uit.

