Norris: ‘Was bijna te ontspannen en heb te veel plezier gehad’

Lando Norris zegt dat hij dit seizoen bijna te ontspannen was en te veel plezier heeft gehad. De McLaren-coureur vindt dat hij soms niet serieus genoeg was en dat hij alles vanzelfsprekend begon te vinden.

Lando Norris debuteerde dit seizoen in de Formule 1 en maakte al meteen indruk. De 20-jarige Brit eindigde op de elfde plaats in het kampioenschap met 49 punten. Naast alle actie op de baan is Norris ook zeer actief op sociale media, waar hij regelmatig grappen maakt en ook tijdens interviews toont hij zich vooral van zijn grappige kant. Volgens Norris zelf heeft hij echter iets te veel plezier gehad.

”In sommige opzichten denk ik dat ik bijna te ontspannen ben geweest en te veel plezier heb gehad”, zegt Norris tegen Autosport. ”Wanneer het serieus werd heb ik me niet genoeg geconcentreerd en heb ik niet genoeg gewerkt op sommige gebieden. Ik begon alles een beetje vanzelfsprekend te vinden. Het was goed en ik heb plezier kunnen hebben in mijn eerste seizoen”, aldus Norris.

”Misschien heb ik soms iets te veel gepusht wat betreft het maken van grappen en focuste ik me niet zoals ik zou moeten. Er is een compromis. Ik wil nog steeds gewoon plezier hebben, mijn eigen trui dragen in plaats van de McLaren-uitrusting en dat soort dingen”, aldus Norris.

Niet serieus genoeg

Een van de opmerkelijkste momenten was de enorme lachbui van Norris tijdens een persconferentie, nadat hij onderling met Daniel Ricciardo grapte. Volgens Norris toont Ricciardo aan dat coureurs hun grappige kant mogen laten zien. ”Ja, maar aan de andere kant is hij bezig aan zijn zoveelste jaar in de Formule 1. Ik denk dat hij in zijn eerste jaren niet zo grappig was als nu. Niet omdat hij toen niet grappig was, maar omdat hij het serieus nam en zichzelf moest bewijzen. Hij kon daarna meer zichzelf zijn”, aldus de McLaren-coureur.

Norris ziet daarin wel het gevaar schuilen dat hij misschien niet serieus genomen wordt. ”Na verloop van tijd zal ik misschien meer ontspannen worden zoals hij, maar ik denk dat ik er soms van buitenaf serieuzer moet uitzien dan ik wil zijn, zodat mensen dingen die niet waar zijn niet als excuses gaan gebruiken”, sluit Norris af.

