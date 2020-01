Lando Norris heeft meer uitleg gegeven over zijn gebruik van social media. De jonge Brit is een fervent gebruiker van sociale media en heeft, Instagram en Twitter samengeteld, meer dan een anderhalf miljoen volgers. “Het is een deel van mijn leven.”

Lando Norris, een van de jongste coureurs op de grid, is erg populair bij de jongere generatie Formule 1-fans. Een deel van die populariteit heeft hij te danken aan zijn activiteiten op sociale media. Norris zegt dat hij F1-fans via social media in blik in het leven van een coureur wil bieden.

“Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben al actief op sociale media sinds ik een klein kind was, misschien was er ik zelfs te vroeg mee bezig”, vertelde Norris tijdens Autosport International. “Het is een deel van mijn leven. Ik geef de fans een blik achter de schermen, een beter beeld van wat een Formule 1-coureur doet, waar ze mee bezig zijn”, legt Norris uit.

“Dat is precies wat ik wil doen, mensen iets tonen dat ze niet bij veel andere chauffeurs zien. Het is gewoon om te laten zien wat ik graag doe, om mensen een beter inzicht te geven in wat ik doe en ik hoop dat ze het leuk vinden.” Lando Norris lijkt met social media een goede afleiding te hebben. Tijdens zijn debuutseizoen hielp hij McLaren aan de vierde plek in het constructeurskampioenschap, zelf eindigde hij elfde.

