Seidl: ‘We beschikken over twee topcoureurs’

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat het team over twee topcoureurs beschikt. De Duitser zegt dat McLaren de juiste keuze heeft gemaakt door voor Carlos Sainz en Lando Norris te gaan.

Het kwalificatieduel tussen Carlos Sainz en Lando Norris ging gelijk op, al kan de Brit zeggen dat hij de sterkere was met 11-10. Volgens teambaas Andreas Seidl toont deze gelijke strijd dat het team over twee topcoureurs beschikt.

”We moeten onthouden dat Carlos in sommige races een aantal punten verloor door mechanische problemen”, zegt Seidl tegen Formula1.com. ”Dat het in het kwalificatieduel 11-10 is geëindigd bevestigt dat we over twee topcoureurs beschikken. Wat Carlos in de afgelopen races heeft laten zien bevestigt dat hij de juiste persoon is voor ons in de toekomst”, aldus de Duitser.

Lees ook: Sainz tevreden: ‘Overstap naar McLaren was de juiste zet’

‘Norris is een talent’

McLaren liet al vroeg blijken dat ze tevreden waren over de resultaten van Sainz en Norris. De twee coureurs kregen vóór de Grand Prix van Engeland een contractverlenging. Volgens Seidl liet debutant Norris zijn potentie al zien tijdens de eerste kwalificatie van het seizoen in Australië.

”Lando is een rookie en het is duidelijk dat hij zich gedurende het seizoen aan het opbouwen was. Hij was direct snel in Melbourne. Hij reed zijn eerste kwalificatie en ging direct door naar Q3. Dat heeft bewezen dat het de juiste keuze is geweest om voor hem te gaan en wat een talent hij is”, aldus Seidl over Norris, die dit jaar werd verkozen tot ‘Rookie of the Year‘ door de fans.

Lees ook: Norris: ‘Meer tests hadden mijn debuutjaar niet verbeterd’