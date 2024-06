McLaren-coureur Lando Norris schoof met zijn podiumplaats tijdens de Grand Prix van Spanje door naar de tweede plek in het klassement. Ook in het constructeurskampioenschap komen de papaja’s steeds dichter bij rivaal Ferrari. CEO Zak Brown voorspelt al een titelstrijd met aanvoerder Red Bull – zolang Sergio Pérez punten laat liggen, verwacht de Amerikaan een kans te maken op het goud.

LEES OOK: Buitenlandse media over GP Spanje: ‘Schandalig McLaren, Verstappen wint het WK’

Zak Brown blikte met Sky Sports terug op de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen was McLaren opnieuw te slim af en ging er met de meeste punten vandoor. Toch was het weer Lando Norris die hem op het podium vergezelde – de 24-jarige Brit kwam slechts een paar seconden later over de streep. “We zijn weer een beetje ingelopen op Ferrari“, reageerde Brown trots. Uiteindelijk wil hij de scuderia inhalen om daarna Red Bull naar de kroon te kunnen steken. “Pérez al een tandje bij moeten zetten, willen ze competitief blijven”, zei hij over de Oostenrijkers..

De McLaren-CEO hoopt gebruik te kunnen maken van de verschillen binnen Red Bull. “Daar moeten we echt van profiteren”, legde Zak Brown uit. “Max (Verstappen, red.) probeert elke race te winnen terwijl Sergio (Pérez, red.) elke race slechts punten probeert te pakken. Dat biedt ons de kans om een beetje dichter bij de leiding te komen.” Checo scoorde in de laatste vier races slechts acht WK-punten. Teamgenoot Max Verstappen reed in diezelfde periode 83 punten bij elkaar.

Zak Brown heeft het geluk dat het seizoen nog lang duurt – er zijn nog veertien rondes te gaan in het huidige seizoen. “Hoe meer races, hoe beter”, vervolgde hij. “We moeten dit gewoon vast blijven houden, elke race rustig benaderen en gefocust blijven op het kampioenschap.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)