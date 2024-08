McLaren-CEO Zak Brown bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft en de volgende krachtmeting met rivaal Red Bull. De Britten hebben gedurende het afgelopen halfjaar de achtervolging ingezet op de regerend wereldkampioenen. Brown verwacht dat het seizoen – à la Abu Dhabi 2021 – in de allerlaatste race beslist gaat worden.

LEES OOK: Helmut Marko pessimistisch: ‘Red Bull komt niet met grote oplossing naar Zandvoort’

In gesprek met BBC gaf Zak Brown zijn mening over het huidige kampioenschap en de aanhoudende titelstrijd met Red Bull. In aanloop naar de Nederlandse Grand Prix bedraagt het verschil tussen McLaren en het team van Max Verstappen nog maar 42 punten. Bij de coureurs gaat de Nederlandse kampioen aan kop – rivaal Lando Norris heeft een gat van 78 punten laten vallen.

Sergio Pérez

“Het wordt zwaar”, aldus Zak Brown. “Ik denk echt dat het seizoen pas in de allerlaatste race beslist gaat worden. De marges tussen de verschillende auto’s zijn zo klein. Daarbij hangt het allemaal af van Sergio Pérez.” De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen presteerde opvallend slecht in de eerste seizoenshelft. Alles wees erop dat hij tijdens de zomerstop vervangen zou worden, maar een rijderswissel bleef uit.

“Als hij echt eens laat zien wat hij kan, wordt het een behoorlijk gevecht”, legde Zak Brown uit. “Maar als hij zo doorgaat, maakt McLaren een goede kans om de titel te winnen. Wij hebben gewoon altijd twee coureurs in de voorhoede.”

Voor McLaren zou het de eerste constructeurstitel zijn sinds 1998. Toen waren het Mika Häkkinen en David Coulthard die de Britse renstal zijn achtste kampioenschap bezorgden. Als McLaren voor de negende keer wint, komt het op gelijke hoogte te staan met Williams. Alleen Ferrari heeft meer constructeurstitels (16).

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!