De organisatie van de Dutch GP op CM.com Circuit Zandvoort gaat er nog altijd vanuit de race in het eerste weekend van september zoals gepland met 105.000 fans per dag te kunnen houden. Dit ondanks dat het kabinet heeft besloten alle meerdaagse festivals tot en met 1 september niet door te laten gaan.

De Dutch GP staat daarbij van 3 – 5 september op de kalender, net na deze datum, dus. In een reactie aan FORMULE 1 Magazine benadrukt de organisatie echter dat de Dutch GP een sportevenement is. De race valt dus niet onder de festivalregeling. De organisatie achter de race stelt verder zich nog altijd voor te bereiden op een Dutch GP met ‘volledige capaciteit’.

Uiteindelijk is het als organisator van het evenement echter wel ‘afhankelijk van de regels en voorwaarden’ die de overheid stelt. Momenteel gelden ook voor sportevenementen nog strenge restricties, waaronder de anderhalvemeterregel. Circuit Zandvoort heeft eerder al gezegd de Dutch GP niet te kunnen houden met een vol huis van 105.000 bezoekers per dag als de anderhalvemeterregel begin september nog geldt

13 augustus

Demissionair minister-president Mark Rutte verklaarde maandagochtend tegenover RTL Nieuws dat Circuit Zandvoort op 13 augustus duidelijkheid kan verwachten. Dat is dan ook de datum waar ook de organisatie zich met goede hoop op richt: “We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben.” Is dat het geval, dan zullen deze regels na 13 augustus immers worden afgeschaald of ingetrokken.

De organisatie van de Dutch GP heeft altijd gezegd de race alleen met een ‘vol huis’ te willen houden. CEO Robert van Overdijk vertelde onlangs aan FORMULE 1 Magazine open te staan voor middelen als toegangstesten of een vaccinatiebewijs.