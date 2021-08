In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Jackie Stewart, die behalve veel mooie, ook minder prettige herinneringen heeft aan Zandvoort.

“Zandvoort roept vrolijke en trieste herinneringen bij mij op”, vertelt drievoudig wereldkampioen Stewart in de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magzine. “Vrolijke, omdat ik er altijd van genoot er te racen. Het baanontwerp is simpelweg prachtig en de baan veranderde door het weer bijna met het uur. Als de wind opstak, blies die zand over het circuit en was de auto drie of vier seconden langzamer. Als de wind uit een andere richting kwam, ging je zomaar een paar seconden sneller. Ik heb er een paar keer gewonnen en dat was een fantastisch gevoel.”

“Maar”, vervolgt Stewart, “op Zandvoort zijn ook twee van mijn beste vrienden verongelukt en dat zijn de trieste herinneringen. Piers Courage was daar een van en de andere was een jonge, talentvolle coureur: Roger Williamson. Hij stierf in 1973 na een tragisch ongeval. In die dagen stopten ze de race niet, we reden gewoon door. De regels waren beneden de maat en de brandblusapparatuur voldeed niet. Gelukkig zijn de tijden veranderd.”

Beker van Bernhard

“De Nederlandse GP was belangrijk voor de Formule 1 en ook populair onder coureurs. Er was altijd veel publiek en er kwam volgens mij steevast ook iemand van de koninklijke familie kijken: prachtig. Ik vond onlangs toevallig een foto waarop ik samen met mijn vrouw in Zandvoort op het podium sta en de beker krijg van de koning (bedoelt prins Bernhard, red.). In die dagen was het heel gebruikelijk dat de vrouwen mee het podium op gingen.”

“We gingen ook regelmatig naar Amsterdam: om te eten, naar de film te gaan of voor een sponsorevenement. Ik heb vaak met Elf sponsordiners in Amsterdam gehad, want Nederland was voor autofabrikanten een grote markt. Ik denk dat iedereen ernaar uitkijkt om weer in Zandvoort te gaan racen. Of ik er straks bij ben? Ik heb een contract met Heineken en het zou me verbazen als ze mij er niet bij willen hebben.”

