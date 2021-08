13 augustus, dat is de ogenschijnlijke D-day voor de Dutch GP in Zandvoort. Op die dag beslist het kabinet of de coronamaatregelen worden afgeschaald. Ondertussen is het ‘vol gas vooruit’ met de voorbereidingen op CM.com Circuit Zandvoort, vertelt sportief directeur Jan Lammers FORMULE 1 Magazine.

Voor de organisatie van de Nederlandse Grand Prix is het dan vooral belangrijk wat er gebeurt met de regels aangaande de capaciteit bij sportevenementen, testen vooraf, vaste zitplaatsen en natuurlijk de anderhalvemeterregel. Het doel is onveranderd: de Dutch GP in Zandvoort met een ‘vol huis’ van 105.000 fans houden.

Hoewel het kabinet begin juli nog op de rem trapte met een reeks nieuwe regels, wordt in Zandvoort ‘plankgas’ doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de Dutch GP, vertelt Lammers. “De opbouw in Zandvoort is fascinerend om te zien”, vertelt Lammers, geboren, getogen en nog altijd woonachtig in het kustdorp.

Goede hoop

Dat de voorbereidingen in volle gang zijn, is volgens Lammers noodzakelijk. Dit omdat het eerste weekend van september – de Dutch GP in Zandvoort staat van 3 t/m 5 september op de kalender – inmiddels behoorlijk dichtbij komt. “Als we tot 13 augustus wachten met de voorbereidingen, redden we het niet. Vandaar.”

Lammers noemt het een geval van ‘werken vanuit de situatie waarin je zit’. “Wij zijn nou eenmaal niet in balbezit qua beslissingsbevoegdheid”, zo hangt het van het kabinet af. Nu de coronacijfers weer beter worden, zegt Lammers, “zie ik een hoop redenen om met vertrouwen vooruit te kijken.”

