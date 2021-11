Volgend jaar zullen naar verluidt zes Formule 1-races op het open net uitgezonden worden, heeft sportmarketeer Chris Woerts bij Veronica Inside gedeeld. Bij welke zender dat gaat gebeuren is nog niet bekend, al denkt Woerts zelf dat het mogelijk via Ziggo, de huidige uitzendgerechtigde, gaat gebeuren.

“Ze moeten zes wedstrijden op het open net uitzenden omdat ze anders bang zijn dat er te weinig mensen gaan kijken”, vertelt sportmarketeer Chris Woerts bij Veronica Inside. Woerts bracht eerder dit jaar al als eerste het nieuws dat Ziggo de uitzendrechten voor de Formule 1 zou kwijtraken aan de Nordic Entertainment Group. Hoe de Scandinavische mediagroep het Formule 1-programma wil invullen is nog niet bekend, al zou het bedrijf haar streamingsdienst Viaplay naar Nederland kunnen brengen om de Formule 1 daar uit te zenden.

Zes Formule 1-races zouden dan dus op het open net belanden, maar de vraag is dan nog wie dat gaat uitzenden. “Talpa gaat het niet doen, RTL gaat het niet doen en de NOS gaat dat niet doen op het open net”, weet Woerts. “Dat is wel verrassend. Ik denk zelf dat ze op de achtergrond werken met Ziggo, dat zij de zes races uitzenden en het open zetten voor iedereen in Nederland. Dat is voor Ziggo heel goed, want dan blijven zij nog een beetje betrokken bij de Formule 1.”

