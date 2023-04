Hij had dit weekend maar wat graag voor eigen publiek gereden. Toch snapt Guanyu Zhou naar eigen zeggen waarom de Grand Prix van China als gevolg van de coronapandemie ook dit jaar ontbreekt op de Formule 1-kalender. “Maar reken maar dat het bij een volgende editie helemaal vol zit.”

De datum van 16 april stond tot enkele maanden geleden rood omcirkeld in de agenda van Zhou. Deze zondag zou de nu 23-jarige coureur van Alfa Romeo namelijk de eerste Chinees worden die als fulltime-coureur in actie ging komen tijdens een Formule 1 Grand Prix. Doordat China echter eind vorig jaar nog maatregelen kende in verband met de coronapandemie bleek het organiseren van de race niet haalbaar.

‘Teleurstellend’

“Toen een tijd geleden duidelijk werd dat de race gepland stond voor april wist ik al dat het ook dit jaar krap zou worden”, aldus Zhou in gesprek met Sky Sports. “Het is teleurstellend, maar ik zag het wel aankomen door alle beperkingen en de grenzen die niet snel genoeg open gingen.”

De laatste Grand Prix van China dateert van 2019, sindsdien zette de coronapandemie steevast een streep door een volgende editie. Of de race überhaupt terugkeert op de kalender, laat staan in 2024, is hoogst onzeker. Zhou heeft naar eigen zeggen goede hoop.

“De interesse in Formule 1 is in China de afgelopen jaren alleen maar toegenomen”, beweert hij. “Die thuisrace komt er dus wel, dat is een kwestie van tijd. Ik twijfel er niet aan dat alle kaartjes dan binnen no-time verkocht zullen zijn en dat het helemaal vol zit rondom het circuit.”

