Guanyu Zhou heeft zichzelf voor zijn debuutseizoen in de Formule 1 een zeven gegeven. De Chinese coureur had gehoopt om ‘een beetje meer te bereiken’, maar is uiteindelijk tevreden met zijn prestaties.

Zhou begon het seizoen goed door in Bahrein al zijn eerste Formule 1-punt te scoren. De Alfa Romeo-coureur kwam vervolgens twee keer in de buurt van punten, maar daarna begon een slechte reeks van uitvalbeurten en nulscores. Het dieptepunt volgde in Groot-Brittannië, waar hij al in bocht 1 ondersteboven van de baan gleed en tegen de hekken belandde. Zhou kon uit de auto geholpen worden, maar de schrik zat er goed in bij de rookie.

Zijn beste resultaat boekt hij in Canada, waar hij als achtste over de streep komt en zo vier punten pakt. In totaal behaalde Zhou zes punten in zijn eerste seizoen in de Formule 1, waar teamgenoot Valtteri Bottas er 49 scoorde.

Gevraagd om zijn debuutseizoen in de Formule 1 een cijfer te geven, antwoordt Zhou: “Ik denk een zeven, dat is wel een redelijke score.” Zhou geeft wel toe dat hij uiteindelijk had gehoopt ‘een beetje meer te bereiken’. “We verloren met een paar uitvalbeurten acht tot tien punten, dat heeft een beetje pijn gedaan.”

Ondanks dat is Zhou blij dat hij heeft kunnen laten zien waartoe hij in staat is. “Ik heb de paddock laten zien wat ik kan, dat is het goede en belangrijkste deel.”

Dat het gat tussen hem en teamgenoot Bottas dan zo groot is aan het einde van het seizoen, baart Zhou weinig zorgen. “We hebben al onze doelen, die we ons begin dit seizoen gesteld hadden, bereikt. Q2, Q3, punten… Ik ga ervoor zorgen dat het volgend jaar wat consistenter is en dan zitten we wel goed”, besluit de Chinees.