Red Bulls RB19 is tot dusverre de machtigste Formule 1-machine van allemaal. Max Verstappen (zes stuks) en Sergio Pérez (twee) wonnen er dit jaar samen alle races mee. Volgens Zhou Guanyu is dat geen kunst. “Geef mij een Red Bull en ik sta ook op het podium.”

Hij is de eerste Chinese coureur die een racestoeltje kreeg in de Formule 1, vorig jaar overleefde hij een horrocrash in Silverstone die hem tussen de hekken en de boarding in zijn Alfa Romeo opvouwde. Die laatste gebeurtenis heeft Zhou Guanyu inmiddels uit zijn geest verbannen. Hij wil verder, jaagt op volgende successen voor volk en vaderland. Dat is alleen niet zo eenvoudig in zijn huidige bolide, stelt hij.

Moordende concurrentie

“We rijden in het middenveld voor de plaatsen acht tot en met zestien”, zegt Zhou in de de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. “Dat is op dit moment gewoon onze plek.” De concurrentie is in het middenveld moordend, meer is er met de Alfa Romeo simpelweg niet mogelijk. Wat dat betreft zou hij graag eens in Red Bulls RB19 willen zitten, de trendsetter van 2023. “Max Verstappen zit op topniveau en gaat ook de komende jaren domineren”, gelooft Zhou. “Maar geef mij zo’n auto en ik rijd ook naar het podium. Zoals, denk ik, eigenlijk iedereen zou doen.”

Zie hieronder nog een interview met Zhou vorig jaar over onder andere zijn ambities voor de toekomst.

