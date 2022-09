Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou looft Lewis Hamilton in gesprek met Crash. De Chinese coureur ziet veel gelijkenissen tussen de carrière van de zevenvoudig wereldkampioen en die van hemzelf.

“Ik heb hem dit jaar pas echt leren kennen, direct na Bahrein kwam hij bij me om me te feliciteren met mijn eerste punten. Af en toe hebben we contact”, vertelt Zhou. De Chinees ziet Hamilton als “de leider van de paddock” en ziet veel gelijkenissen tussen zijn rookie-campagne en de laatste jaren van de zevenvoudig wereldkampioen: “Ik maak nu mee wat hij (in 2020) al heeft meegemaakt.” De Brit kreeg toen veel haat over zich heen toen hij met de Black Lives Matter-beweging een nieuw licht liet schijnen in de paddock. “Formule 1 is een echte familiesport. Lewis is de leider van de coureurs en hij probeert de sport in de juiste richting te helpen, andere coureurs respecteren dat”, voegt Zhou toe.

Foto: Motorsport Images

Niet alleen op het gebied van diversiteit ziet de jonge Chinees raakvlakken met Lewis Hamilton. Ook zijn de twee eensgezind op het gebied van kleding. “Twintig jaar geleden was men alleen maar met racen bezig, het is mooi om op de donderdagen je eigen stijl te laten zien. Ik weet nog dat Lewis dat voor het eerst deed. Iedereen vroeg zich af waarom die het deed”, gaat Zhou verder. De Chinees is zich meer op zijn gemak gaan voelen in de paddock door zijn eigen stijl te kunnen uitdragen. “In de toekomst denk ik er zeker over na om een eigen kledinglijn op te starten. Een eigen merk is wel het doel.”

