Franco Colapinto werd keurig negende in de kwalificatie, was sneller dan Williams-teamgenoot Alex Albon (tiende) en toch zijn er bij de Argentijn de nodige zorgen voor de race op zondag. “Mijn fout in VT1 kan me wel eens gaan opbreken.”

Na een goed debuut in ItalIë – twaalfde plek, bijna in de punten – was er alom lof voor Colapinto. Terecht, want de vervanger van Logan Sargeant toonde in Monza zowel talent als snelheid. Dat in Azerbeijdzjan punten mogelijk moeten zijn, voorspelde teambaas James Vowles afgelopen week al. De uitstekende kwalificatie ten spijt kan dat volgens de coureur wel eens lastig worden.

“Ik maakte een fout in de eerste vrije training (het zorgde voor een rode vlag, red.). En dat betekent dat ik geen goede long runs heb kunnen doen, dat is een probleem”, zei Colapinto over de zorgen na de kwalificatie. Wat Colapinto qua racepace kan, zal pas zondagmiddag blijken. “Het team heeft natuurlijk wel data, dus op basis daarvan is hopelijk toch een goed resultaat mogelijk.”

Dat hij bij zijn tweede optreden voor Williams als negende eindigde in de kwalificatie, deed hem logischerwijs deugd. “Ik ben erg blij, elke ronde ging het iets beter. Soms was het even worstelen met de banden, maar ik haalde Q3 en dat was ook het doel. Een goede ommekeer na de eerste vrije training.”

