Het was al even geleden dat Max Verstappen een zogenaamde one-off had als helm. Voor de Grand Prix van Stiermarken dit jaar heeft helmenpartner Schuberth uitgepakt voor de Nederlander en zoals voorgaande jaren in Oostenrijk heeft de helm gele tinten.

Het gele thema bracht eerder enig geluk voor Verstappen, in 2018 en 2019 schreef hij de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam. Het geel is uiteraard een hommage aan één van de sponsoren van Verstappen, Jumbo Supermarkten. Dit jaar is het een ander type geel dat op de helm te zien is.

Lees ook: Vlag ging uit bij helmfabrikant Schuberth toen Max Verstappen tekende

“En er is ook meer blauw. Daarnaast hebben we het circuit met alle namen van de bochten erop gezet, dat vind ik ook een mooi detail”, vertelt Verstappen.

Teamgenoot Sergio Pérez heeft ook de thuisrace aangegrepen om iets nieuws te doen. “Voor mij is het de eerste race met Red Bull in Oostenrijk, we hebben geprobeerd het geheel een lederen touch te geven. Ook zie je de kleuren van de Oostenrijkse vlag erin terug.”

Lees ook: Van T1000 tot helm: zo bouwt Schuberth helmen van Verstappen en Sainz