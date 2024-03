Max Verstappen is bezig aan zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag Frank met deel 8: masterclass in de Braziliaanse regen.

In de ontelbare uren dat Jos Verstappen vroeger in de fabriekshal van Pex Dakbedekkingen in Maasbracht als liefhebberij aan het sleutelen was aan karts, vermaakte Max Verstappen zich als peuter vaak met trapskeltertjes. Bekend is het verhaal dat Jos Verstappen soms water met zeepsop over de vloer goot om het spelplezier te verhogen en de uitdaging te vergroten. In de kartjaren erna werd Max Verstappen door zijn vader getraind op het rijden in de regen en met name op het herkennen van de droge lijnen.

Op die dertiende november 2016 in São Paulo betalen die lessen zich uit. En hoe! Na de race wordt Max Verstappen de ‘reïncarnatie van Senna’ genoemd.

Verstappen zet Rosberg opzichtig te kijk

De Grand Prix van Brazilië begint in de stromende regen met een rollende start achter de safety car. Wat meteen opvalt is dat Verstappen al in de formatieronde als enige andere lijnen rijdt om de droge plekken op het circuit alvast te ontdekken. Zodra even later de safety car naar binnen komt en Lewis Hamilton vanaf pole het startsein geeft voor de race, slaat Verstappen meteen toe en verschalkt hij Kimi Räikkönen in bocht 1. Later in de race, na de tweede herstart vanwege een rode vlag, zet hij Mercedes-coureur Nico Rosberg opzichtig te kijk door een inhaalmanoeuvre buitenom.

Het meest spectaculaire moment gebeurt in ronde 38, bij het opkomen van het rechte stuk voor start-finish. Verstappen verliest even de controle over zijn Red Bull en de auto glijdt richting de muur. Op wonderbaarlijke wijze weet hij de auto net op tijd weer recht te krijgen en de race te vervolgen. ‘Oops, my heartbeat went up a little”, zegt hij seconden later over de boordradio.

‘Dit was de Max Verstappen-show’

Ook in het vervolg van de race laat Verstappen ongekende staaltjes stuurmanskunst zien. Een ongelukkige bandenstrategie werpt hem terug naar plek 16. Op full wets begint hij vervolgens aan een fenomenale inhaalrace. In zestien rondjes weet hij op te rukken naar plek drie, tot groot enthousiasme van het Braziliaanse publiek en alles en iedereen in de paddock. “Dit was de Max Verstappen-show”, toont bijvoorbeeld Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn bewondering.

Als verslaggever ter plekke ben je na afloop druk met het ophalen van reacties, van coureurs en andere betrokkenen. Er is geen ontkomen aan: alle superlatieven komen aan bod. Tussendoor word ik gebeld door andere media vanuit Nederland om de prestatie van Max Verstappen te duiden. Het laat zien hoe groot de impact van zijn voorstelling is geweest. Ik geef aan dat iedereen die de race heeft gezien, getuige is geweest van een historische sportgebeurtenis, waar nog jaren over nagepraat zal worden.

En de hoofdpersoon zelf? Die is uiteraard blij met zijn podiumplaats, maar blijft nuchter temidden van alle euforie om hem heen. “Ik heb een paar mooie inhaalacties laten zien”, zegt hij.

Het is een understatement van de buitencategorie. Zijn masterclass in de Braziliaanse regen wordt door de meesten nog altijd gezien als zijn beste race in de Formule 1.