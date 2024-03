Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag André met deel 5: Singapore 2015, NO!

Voormalig premier Jan-Peter Balkenende is er ook, op die zwoele tropische zondagavond in Singapore. De CDA’er is, als ik het me goed herinner, namens zijn werkgever EY voor een congres in de Aziatische metropool. En ja, wanneer je dan als Formule 1-fan de kans krijgt even de paddock binnen te wandelen om wat oude bekenden te ontmoeten, dan laat je die vanzelfsprekend niet lopen.

Balkenende voelt zich in de Formule 1-gemeenschap zeer op zijn gemak. Hij praat uitgebreid met Jos Verstappen en zoon Max, die als tiener al furore aan het maken is. Niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten, zoals bij de nachtvoorstelling in Singapore later andermaal zal blijken. Met één kort en krachtig antwoord, het veelbesproken no op het verzoek van de teamleiding collega Carlos Sainz voorbij te laten, weet de hele (race)wereld meteen wie Max Verstappen is.

Foto: Motorsport images

‘Zorg maar dat je er voorbij komt’

De debutant – 17 pas – heeft meteen de eerste piketpaaltjes geslagen. De weigering verbaast mij niet. Vader Jos verklaart na afloop zonder blikken of blozen dat hij Max ‘op zijn donder’ zou hebben gegeven als hij de teamorder had opgevolgd. Als je er voorbij wilt, zorg je maar dat je er voorbij komt. Punt uit. Dát is het adagium van een Verstappen. Ook Max Verstappen weet heel goed wat hij wel wil, maar nog beter wat hij niet wil. Zijn zelfvertrouwen is onbegrensd, zijn rechtvaardigheidsgevoel groot. Rechtlijniger kom je ze bijna niet tegen.

Niet alleen met zijn weigering de teamorder te honoreren is hij na de GP van Singapore het onderwerp van gesprek. Met talloze inhaalmanoeuvres vanuit het achterveld showt hij in de tropen zijn race-intellect en stuurmanskunsten. De tiener van toen is nu, bijna tien jaar verder, een meneer met status, drie wereldtitels en talloze andere Formule 1-records op zijn curriculum vitae.

Het stond op die zondagavond in 2015 in Singapore al in de sterren geschreven.

LEES OOK: 10 jaar Max: Trots op handen aan het stuur in Monaco 2015 of bekijk de andere artikelen in deze serie.