Hij heeft er 35 pogingen voor nodig gehad, maar het is Nicholas Latifi eindelijk gelukt zijn Williams-teamgenoot George Russell te verslaan in de kwalificatie. Veel genoegdoening haalt de Canadees er echter niet uit.

34-0 dat was de hatelijke score die voor de kwalificatie in Brazilië in het teamduel tussen Russell en Latifi op het scorebord stond. Geen fijne cijfers voor laatstgenoemde, al is Russell natuurlijk een kwalificatiekanon. Zijn indrukwekkende optredens op de zaterdag hebben hem zelfs de bijnaam Mister Saturday opgeleverd, maar in het sprintrace-weekend in Brazilië lukte het hem niet om de klus te klaren in de nu op vrijdag gehouden kwalificatie.

Met een minieme marge van 0.056 wist Latifi Russell te verslaan. Een klein lachje kan er voor de camera van Formula1.com wel vanaf als Latifi wordt gevraagd of hij het fijn vindt dat hij Russell eindelijk heeft geklopt, maar heel veel meer ook niet. “Het is natuurlijk fijn om voor George te verslaan. Al haal ik niet veel genoegdoening uit deze kwalificatie. Als team hadden we de snelheid namelijk gewoon niet en worstelden we.”

‘Had graag Q2 gehaald’

Dat laatste blijkt ook wel uit een blik op de tijdenlijst. Latifi staat zeventiende, Russell achttiende. Voor allebei was het zo na Q1 klaar. “We hadden eigenlijk vanaf de eerste training het goede gevoel gewoon niet. We hadden al wel gedacht dat we het hier niet makkelijk zouden hebben, maar niet dat het zo moeilijk zou zijn. Ik had graag op zijn minst Q2 gehaald. Mijn rondje was ook wat rommelig.”

“Gelukkig”, vervolgt Latifi, “hebben we nu wel twee races om naar voren te komen.” Slaagt hij er zaterdag in de sprintrace niet in voor Russell te blijven, dan start Latifi zondag alsnog achter de Brit en wordt het feit dat hij hem voor het eerst in de kwalificatie klopte eigenlijk tenietgedaan. Hetzelfde overkwam Russell eerder dit jaar in Italië: hij versloeg Latifi toen in de kwalificatie, maar finishte in de sprintrace achter hem en startte daar zondags dus ook.

