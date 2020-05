45 jaar geleden: Lella Lombardi, de enige vrouw die een (half) punt scoorde in F1

Normaal gesproken zou vandaag de vijftigste GP van Spanje zijn verreden. Door de coronacrisis is het voorlopig onduidelijk of en wanneer de Formule 1 dit jaar racet op het Iberisch schiereiland. 45 jaar geleden vormde het circuit van Montjuïc het decor voor een historische gebeurtenis tijdens de Spaanse GP. Hoofdrolspeelster was Maria Grazia ‘Lella’ Lombardi.

Maria Grazia ‘Lella’ Lombardi was een Italiaanse Formule 1-coureur en een van de vijf vrouwelijke coureurs in de koningsklasse. Lombardi nam tussen 1974 en 1976 deel aan zeventien Grands Prix. Ze reed voor March Engineering, RAM Racing en Williams.

Tijdens de GP van Spanje in 1975 schreef Lombardi geschiedenis. De Italiaanse eindigde zesde op het circuit van Montjuïc, tot vandaag de enige keer dat een vrouw WK-punten wist te scoren in de Formule 1. Nu ja, een half punt. De race werd voortijdig gestopt vanwege een zwaar ongeval waarbij twee toeschouwers, een brandweerman en een fotograaf om het leven kwamen. Bijgevolg werden slechts halve punten uitgereikt.

