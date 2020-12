6 jaar Vettel & Ferrari: Hoe een sprookjeshuwelijk uitmondde in een deceptie

Na dit weekend komt er een einde aan het huwelijk tussen Sebastian Vettel en Ferrari. De Duitser werd als de grote man binnengehaald, maar vertrekt door de achteruitgang. FORMULE 1 blikt terug op de afgelopen zes jaar.

Het is oktober 2014. Hamilton is pas één keer kampioen geworden, Verstappen heeft zijn debuut op Suzuka nog niet gemaakt en Sebastian Vettel is de regerend wereldkampioen, maar toch zit hij niet goed in zijn vel. Daniel Ricciardo is hem de baas en degradeert hem tot tweede coureur bij Red Bull en dus wil Vettel vertrekken en gelukkig voor hem gaat het niet zo goed tussen Ferrari en Fernando Alonso.

Ferrari beleeft in 2014 het slechtste jaar in 20 jaar en ook achter de schermen rommelt het. Stefano Domenicali stapt na drie races op als teambaas en wordt vervangen door Marco Mattiacci, die op zijn beurt aan het einde van het seizoen moet vertrekken en opgevolgd wordt door Maurizio Arrivabene. En ook moet president Luca di Montezemolo plaatsmaken voor FIAT-Chrysler baas Sergio Marchionne.

Maar ondanks de schermutselingen achter de schermen wil Vettel toch gewoon de overstap maken. Hij wil in de voetsporen treden van zijn idool, Michael Schumacher die vijf keer kampioen werd in het rood. De viervoudig wereldkampioen wordt als de Messias onthaald: nu gaat Ferrari weer meevechten voor de titel.

Gemiste kansen

Het begin is goed: Vettel staat in Australië gelijk op het podium en moet alleen de Mercedessen voor zich dulden. Maar in Maleisië schokt hij de hele Formule 1-wereld (en Mercedes) met een verrassend dominante overwinning. “Ferrari is back”, zo luidt de boodschap van zijn engineer Riccardo Adami. Vechten om de wereldtitel zit er niet in, wel wint Vettel nog in Hongarije en in Singapore.

Ferrari hoopt in 2016 een stap te zetten, maar slaagt daar niet in: poles en overwinningen zitten er zelfs niet in. Ferrari vestigt de hoop op de nieuwe reglementen in 2017 en is in 2017 een stuk competitiever. Vettel wint zelfs in Australië en Bahrein en leidt tot Italië het kampioenschap, maar in Azië gaat het behoorlijk mis. Een botsing met Verstappen en Räikkönen in Singapore leidt tot een dure uitvalbeurt, terwijl hij in Maleisië en Japan geplaagd wordt door technische malheur en dus gaat de titel naar Lewis Hamilton.

In 2018 moet het gebeuren, maar weer gaat het mis. Nu door individuele fouten en niet-werkende updates en dat terwijl hij halverwege het seizoen weer op kop ligt. Hij staat op pole in Duitsland, met Hamilton achteraan. Het lijkt de kant van Ferrari op te vallen, maar na een slippertje van Vettel in de regen op Hockenheim valt het de kant van Hamilton op. “Het was een kleine fout met grote gevolgen”, zo bekende hij later en weer profiteren Hamilton en Mercedes optimaal en pakken zij de dubbel.

Vettel en Ferrari hadden in 2017 en 2018 misschien wel kampioen kunnen worden, maar zijn geen kampioen geworden. “Als team hebben we ongelooflijk veel geprobeerd de afgelopen jaren maar uiteindelijk hebben we gewoon gefaald, dat is hard, maar wel de waarheid. We hebben nou eenmaal niet gewonnen en ik heb daar echt wel mijn aandeel in gehad”, aldus Vettel.

Niet langer de onbetwiste kopman

In 2019 krijgt Vettel Leclerc als teamgenoot en de Monegask maakt gelijk indruk in Bahrein. Hij domineert, terwijl Vettel weer fouten maakt. Het is dan ook niet verrassend dat Leclerc degene is die de meeste punten heeft gepakt, het vaakst op pole heeft gestaan en de meeste races heeft gewonnen. De spanning loopt in de tweede helft van het seizoen op en op Interlagos escaleert het, toen Vettel tegen Leclerc aanreed.

Vettel is niet langer het lievelingetje van Ferrari en ook niet bij de nieuwe teambaas Mattia Binotto. De focus ligt op Leclerc, die in de winter zijn contract heeft verlengd tot het einde van 2024. Hij is de nieuwe kopman van het team, voor Vettel is er een bijrol weggelegd. Toch rekende de Duitser erop dat hij contractverlenging zou krijgen, maar toen kwam het telefoontje van Binotto. Zijn contract werd bij de Scuderia werd niet verlengd.

Vettel heeft na Schumacher en Lauda de meeste races gewonnen bij Ferrari, maar het hoofddoel (een titel pakken met de Scuderia) is niet gelukt. Toch heeft hij geen spijt van zijn jaren bij Ferrari. “Ik heb veel geleerd, heb in een andere cultuur mogen werken en heb voor een speciaal team mogen werken”, aldus Vettel. Maar zijn missie is niet volgebracht.

