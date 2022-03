Mercedes heeft de nieuwe safetycar en medical voor F1 seizoen 2022 gepresenteerd. Het gaat in beide gevallen om echte performance modellen, de Mercedes-AMG GT Black Series is de nieuwe safetycar, de Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ de nieuwe medical car. Net als vorig jaar wisselt de F1 nog wel per weekend tussen hulpvoertuigen van Mercedes en Aston Martin.

Onder de motorkap van de AMG GT Black Series ligt een blok dat goed is voor 730 pk en de safetycar in 3.2 seconden naar honderd kilometer per uur helpt sprinten. De topsnelheid ligt op 325. Op papier zouden de F1-coureurs dus weinig klachten moeten hebben over een te langzaam rijdende safetycar.

Bernd Mayländer, nog altijd de vaste safetycar-bestuurder in de F1, krijgt een nieuwe dienstwagen waar een stevig prijskaartje aan hangt. Een 2020-versie van de AMG GT Black Series kostte in Nederland vanaf € 420.000,-, aldus AutoWeek en Top Gear. Voor gebruik als F1 safetycar is de auto ook nog aangepast.

Vergeleken met een ‘normale’ versie van de auto, is deze uitgerust met het track package en allerlei FIA-systemen om data van en naar de wedstrijdleiding te verzenden en ontvangen. Leuk detail: de safetycar heeft in beide racekuipjes een bekerhouder voor een klein waterflesje, dat de normale auto niet heeft.

(tekst loopt door onder de foto’s)

Medical car

Behalve een nieuwe safetycar, heeft de F1 ook een nieuwe Mercedes medical car. Vorig jaar was dit een AMG C 63 S Estate, nu een Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. De 4.0-liter V8-biturbo die hierin ligt, produceert 639 pk, topt uit bij 315 kilometer per uur en doet de 0-100 in 3.2 seconden.

De safetycar doet qua verbruik overigens 12.8 liter per 100 kilometer, de medical car tussen de 13.5 en 13.0 per 100 kilometer. Nette nummers gezien de performance, maar met de huidige benzineprijzen hoop je toch dat Mayländer een tankpas van de FIA krijgt. De Aston Martin safetycar is overigens een Vantage, de Aston Martin medical car een DBX.

