Aanpassingen aan circuit Paul Ricard kunnen in vier dagen klaar zijn

Naast de aankondiging van Eric Boullier als directeur van de Franse Grand Prix was er ook nieuws over het circuit in Zuid-Frankrijk. De organisatie heeft aanpassingen aan de eerste sector van het circuit Paul Ricard voorgesteld. Die zouden maar vier dagen in beslag nemen.

Zoals we in december al berichtten wil de organisatie van de Franse GP een aantal veranderingen doorvoeren aan Paul Ricard. Kersvers directeur Eric Boullier vertelde dat plannen zijn ingediend bij de FIA. Volgens de Fransman zijn de aanpassingen aan het circuit Paul Ricard in vier dagen uit te voeren.

“We zijn al enkele maanden aan het werk en zitten ondertussen in de laatste fase”, vertelt Boullier aan Autosport. “We hebben een wijzigingsverzoek ingediend na al het werk dat met FOM is gedaan. Er is een versie die zich nu in de homologatiefase van de FIA bevindt.”



De organisatie wil de eerste sector veranderen. Door die veranderingen zou er een veel langere remzome komen voor Sainte-Baume, de huidige bocht 6. “Er zouden zo twee lange rechte stukken en dus ook twee inhaalzones zijn. Op de simulaties zien we in elk geval dat de wagens een stuk dichter bij elkaar komen”, legt Boullier uit.



Door de aanpassingen aan het circuit van Paul Ricard hoopt de organisatie dat de teams met minder downforce gaan rijden. Hoewel het voorlopig wachten is op de goedkeuring van de FIA, lijkt de organisatie niet gehaast. Volgens Boullier kan er snel te werk worden gegaan. Binnen enkele dagen kunnen de aanpassingen klaar zijn. “Het is vier dagen werk, of vier nachten om precies te zijn”, verduidelijkt Boullier.