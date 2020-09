Abiteboul grijpt in op boordradio na onvrede Ocon: ‘Dit is niet de plek om dit te bespreken’

Esteban Ocon vond na afloop van de Italiaanse Grand Prix, waarin hij achtste werd, dat hij een grote kans op een goed resultaat had gemist en wilde de onvrede daarover ook uitten op de boordradio. Zijn engineer, Mark Slade, stak daar echter een stokje voor en zelfs teambaas Cyril Abiteboul moest er aan te pas komen: “Esteban, dit is niet de plek om dit te bespreken.”

“Dank je Esteban, geweldig werk. Van P12 naar P8, dat is zeker niet slecht. Daniel is zesde geworden. Dat zijn weer goede punten voor het team”, zegt Slade na afloop van de Italiaanse Grand Prix. “Begrepen, maar ik ben wel van mening dat we een goede kans hebben misgelopen in deze race, we hadden een enorme kans…”, reageert Ocon, die wordt onderbroken door zijn engineer.

“Hou dit van de radio af, hou dit van de radio af. We bespreken dit wel op kantoor, dankjewel”, zegt Slade. Toch wil Ocon zichzelf wel duidelijk maken. “Nee, we moeten accepteren dat…”, zegt hij dan, waarna hij opnieuw wordt onderbroken. “Praat alsjeblieft niet op de radio. Dit is niet de plaats om dit te bespreken”, aldus Slade, bijgestaan door Renault-teambaas Cyril Abiteboul, die ook maar duidelijk maakt dat Ocon zijn onvrede voor later moet bewaren. “Esteban, dit is niet de plek (om dit te bespreken, red.)”, aldus Abiteboul. Na ingrijpen van zijn teambaas blijft Ocon stil op de boordradio.

